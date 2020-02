Ely-keskus varoittaa: Lappiin pelätään suurtulvia

Kriittisimmät paikat ovat Kemijoen, Ounasjoen ja Ivalojoen alueilla.

Poikkeuksellisen suuren lumimäärän takia Lappiin odotetaan erityistä tulvakevättä, kertoo Lapin ely-keskus. Lapissa on satanut lunta koko talven ajan ennätysmäisen paljon.

Tiedotteen mukaan lumen määrä on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri Ivalon ja Kittilän alueilla sekä Kemijoen vesistössä Sodankylän, Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken alueilla. Noilla paikoilla lumikuorma ylittää paikoin 300 kiloa neliömetrillä. Kemijoen lisäksi vedenkorkeuden odotetaan nousevan reilusti myös Ounasjoessa ja Ivalojoessa.

Kittilässä on tämän hetken ennusteiden mukaan jopa 50 prosentin mahdollisuus vahinkorajan ylittävään tulvaan, mutta tässä vaiheessa tulvan suuruutta ei vielä pystytä arvioimaan luotettavasti.

Tulvan suuruuteen vaikuttavat merkittävästi sulamisen ajankohdan lämpötila ja sateet. Jos lumen sulaminen tapahtuu vähitellen, voi suurista lumimääristä huolimatta tulla tavanomainen tulva.

Lapin ely-keskuksen mukaan viimeisin suurtulvavuosi Lapissa oli vuonna 2005 Kittilässä ja Ivalossa. Tänä vuonna molemmilla vesistöalueilla lumitilanne on jo nyt hyvin samanlainen tai jopa suurempi kuin huhtikuussa vuonna 2005. Tuolloin vahinkoja aiheuttanut tulva ei syntynyt yksin suurten lumimäärien sulamisen vuoksi, vaan tulvaa kasvatti sulamisajan poikkeuksellisen suuret vesisateet.

Jääsahauksien tarvetta selvitellään tulevilla viikoilla

Lumen sisältämän veden määrää mitataan kerran kuukaudessa tehtävillä lumilinjamittauksilla. Tämän lisäksi lumen vesiarvoa määritellään sadehavaintojen ja satelliittimittausten avulla, jotka tukevat maastosta tehtyjä mittauksia.

Lapissa jäiden lähtö aiheuttaa vuosittain jääpatoja. Alueilla, joissa jääpadoista on syntynyt toistuvasti haittaa tai vaaraa, on tehty jääsahauksia, joilla on pyritty helpottamaan jäiden purkautumista. Lapin ely-keskus mittaa jään paksuuksia viikoilla 10 ja 11 ja tekee tulosten perusteella arvioinnin jääsahauksen tarpeesta.

Viranomaiset seuraavat tulvaennusteiden kehittymistä ja tiedottavat kansalaisia tilanteesta. Kuka tahansa voi seurata tulvatilanteen kehittymistä Tulvakeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.tulvakeskus.fi. Tulvakeskuksen laatima ajankohtainen vesitilanne koko maan osalta löytyy puolestaan osoitteesta www.ymparisto.fi/vesitilanne.