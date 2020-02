Säässä alkaa kylmä vaihe: Etelän lumisateiden kohtalo riippuu yhdestä tekijästä

Korkeapaine on vahvistumassa Suomen yllä ja sää viilenee.

Etelä-Suomeen keskiviikoksi ennustetut lumisateet saattavat tuoreimpien ennusteiden perusteella jäädä kuitenkin arvioitua vähäisemmiksi, kertoo päivystävä meteorologi Juha Föhr Forecan sääpalvelusta.

Lumisateiden mahdollisuus riippuu Suomea etelästä lähestyvän matalapainealueen kulkureitistä. Näillä näkymin rintama olisi asettumassa Suomenlahden eteläpuolelle.

– Sitä on ennusteissa viety viime päivinä Suomen eteläpuolitse hitaasti kohti itää, Föhr kertoo.

Matalapaineen maanantaisten ennustemallien perusteella uskota tuovan lumisateita vielä keskiviikon aikana eteläiseen Suomeen.

– Torstaina lumisateen mahdollisuus etelässä kasvaa jo selvästi, mutta sateet eivät välttämättä koske edes koko Uuttamaata vaan vain eteläisintä rannikkoaluetta.

Vaikka lumisateet jäisivät odotettua vähäisemmiksi, Föhrin mukaan on todennäköistä, että eteläisimpäänkin Suomeen sataa ainakin vähän lunta niin sanotun rannikkokonvergenssin vuoksi.

– Suomenlahden muoto on ilmiössä määräävä tekijä. Jos merellä tuulee idästä niin maalla tuulee koillisesta. Ilmavirtaukset kohtaavat rannikolla, jonne syntyy vyöhyke, joka voimistaa lumisateita ja voi synnyttää niitä aivan tyhjästäkin, Föhr kuvailee.

Riippumatta eteläiseen Suomeen ennustetun lumisateen määrästä, tiistaina säätilassa on alkamassa aiempaa kylmempi vaihe.

– Loppuviikko, viikonloppu mukaan lukien, on talvista säätä. Keskilämpötila on nollan alapuolella suurimman osan vuorokaudesta. Pakkasta on useita asteita, mutta iltapäivisin lämpötilat voivat nousta hieman nollan yläpuolelle auringonsäteilyn vaikutuksesta, Föhr arvioi.

Vielä tiistaina lämpötilat voivat Turku-Helsinki-akselilla nousta parin asteen tienoille, mutta suhteessa viime päiviin ja viikkoihin muutos on selkeä.

– Koko ajan kylmempään suuntaan tässä mennään, Föhr tiivistää.