Suomalaiset nuoret kokevat arkensa yhä kuormittavammaksi. Mitkä asiat tuntuvat ikävystyttäviltä tai raskailta? IS kysyi, mitä mieltä opiskelijat ja vastavalmistuneet ovat.

Suomalaisnuoret kokevat, että arki on yhä raskaampaa, ikävystyttävämpää ja kiireisempää. Asia selviää Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksesta.

Yllä olevalla videolla opiskelijat ja vastavalmistuneet kertovat mielipiteensä arjen kuormittavuudesta.

Tutkimuksessa on vertailtu tilannetta vuosina 2002 ja 2017. Suurin osa suomalaisista pitää arkeaan edelleen mielenkiintoisena, mutta osuus on laskenut 15 vuodessa peräti kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Mitä mieltä nuoret aikuiset ovat arjen kuormittavuuden kokemuksista?

Sosiaalitieteiden ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat kokoontuneet pöydän ääreen Helsingin yliopiston Porthaniassa.

Katri Laitisen, 22, mukaan kalenteri täyttyy opiskeluaikana nopeasti erilaisista hommista.

– Opiskelijan arki voi olla tosi kiireistä, kun moni joutuu käymään töissä opiskelun ohella. Jos lähtee vielä ainejärjestöhommiin ja muihin lisäjuttuihin mukaan, niin kyllä arki täyttyy tosi nopeasti. Monelle se on kuitenkin tosi kivaa ja nautinnollista.

Aliina Kaarna, 21, ja Eveliina Väkeväinen, 21, ovat samoilla linjoilla. He allekirjoittavat arjen raskauden, mutta ikävystyminen ei kuulosta tutulta.

– Alkuvuodesta oli vähän sellainen fiilis, että nyt ei jaksa. Silloin järjestin kalenteristani itselleni aikaa ja kävin vaikka leffassa tai näin kavereita. Huomasin, että olin ehkä enemmän opiskeluihin keskittynyt. Ei ollut sellaisia asioita, joita tykkään tehdä – sellaisia, jotka eivät vaadi niin paljon aivotyötä, Väkeväinen kertoo.

Tutkimuksessa arjella ja sosiaalisella medialla on selkeä side. Ihmiset tapaavat toisiaan kasvotusten yhä harvemmin, ja yksi syy on juuri sosiaalinen media.

– On vähän sellainen fiilis, että pitäisi olla koko ajan jotenkin saatavilla. Se tuottaa ehkä sellaista lisäkiirettä. Koko ajan pitää olla puhelimen päässä ja pitää vastata heti viesteihin. Pidän välillä puhelittomia tai somettomia viikonloppuja. Olen kokenut sen aika rentouttavaksi, Aliina Kaarna kertoo.

Sosiaalitieteiden ensimmäisen vuoden opiskelijat Katri Laitinen, Aliina Kaarna ja Eveliina Väkeväinen kertovat, että opiskeluaika on kiireistä ja ajoittain raskastakin. Ikävystyminen ei kuitenkaan ole tuttua.

Vastavalmistunut Verneri Hellstén, 26, ei pidä arkea liian raskaana tai ikävystyttävänä. Hän alleviivaa arjen monipuolisuuden merkitystä.

– Jotkin asiat vaativat pitkäjänteisyyttä, mikä voi olla ikävystyttävää. Näkisin kuitenkin, että tilanteita on niin paljon kuin ihmisiäkin. En itse koe arkea liian kuormittavaksi. Tietysti moni asia vaikuttaa – esimerkiksi se, tekeekö opiskelujen ohella töitä. Mielestäni tärkeintä on se, että on tasapaino.

Yliopistosta niin ikään vasta valmistunut Tommi Kari, 33, pitää tutkimuksen tuloksia huolestuttavina.

– Kuulostaa huolestuttavalta, jos ihmiset kokevat näin. En voi sanoa, että oma arki olisi niin kuormittavaa. Jos miettii, mistä tulokset voivat johtua, niin somen rooli on varmaan kasvanut. Tutkimustenkin mukaan se on sellainen, mikä kuormittaa.

Tommi Kari ja Verneri Hellstén eivät koe arkeaan liian kuormittavaksi. He alleviivaavat tasapainon merkitystä. Harrastuksille ja muulle rentouttavalle tekemiselle pitää varata aikaa.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun edessä vastaan kävelee kaksi lukiolaista, jotka ovat palaamassa matematiikan abikurssilta. Ada Simonen, 17, tunnistaa etenkin jatkuvan läsnäolon paineet.

– Kyllähän siinä on sellaisia omanlaisia paineita, kun todella monet yrittävät tavoittaa. Sitten jos ei ole heti tavoitettavissa, niin voi tulla negatiivisia viestejä. Toivotaan, että vastaisit äkkiä.

Jutta Luukkanen, 20, on samaa mieltä. Hän kertoo, että puhelinta pitää seurata sekä lukiossa että vapaalla.

– Koulussakin voi olla niin, että pitää esimerkiksi katsoa koko ajan Wilmaa. Siellä voi tulla edellisenä päivänä viestiä, että tunti on peruttu. Jos sitä ei huomaa, niin on turhaan luokan ovella.

Jutta Luukkanen ja Ada Simonen ovat sitä mieltä, että jatkuva läsnäolon tarve voi tuntua joskus raskaalta. He pitävät kuitenkin sosiaalista mediaa ennemminkin voimavarana kuin rasitteena.

Opiskelijat ja vastavalmistuneet pitävät tärkeänä, että omaan kalenteriin varaa aikaa harrastuksille, kavereiden tapaamiselle ja muille rentouttaville asioille. Sosiaalisesta mediasta ja puhelimesta voi pitää ajoittain taukoa. Tasapainoon kannattaa ainakin pyrkiä.