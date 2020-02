Demokraatti: Oikeuskanslerille tehty kaksi kantelua Maria Ohisalosta

Kantelut koskevat muun muassa Ohisalon lausuntoa siitä, että ministeri Pekka Haavistolla on hänen luottamuksensa.

Demokraatti kertoo, että oikeuskanslerille on tehty kaksi kantelua vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon lausunnosta, jonka mukaan ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr) on hänen luottamuksensa.

Demokraatin mukaan kantelut Ohisalon lausunnosta ovat yksityishenkilöiden tekemiä. Lehden mukaan toinen kanteluista koskee muun muassa sitä, onko ministeri Ohisalo yrittänyt vaikuttaa meneillään olevaan esitutkintaan puhumalla luottamuksesta ulkoministerille.

Ulkoministeri Pekka Haavisto joutuu perustuslakivaliokunnan päätöksellä valtakunnansyyttäjän ja poliisin syyniin eli esitutkintaan.

Kyse on siitä, kohteliko Haavisto ministeriönsä konsulipäällikköä Pasi Tuomista epäasiallisesti, kun tämä kieltäytyi noudattamasta ministerin lainvastaiseksi kokemaansa käskytystä al-Holin pakolaisleirin kotiuttamisjärjestelyistä.

Ohisalo ilmaisi luottamuksensa selväsanaisesti 19. helmikuuta.

– Kyse on siitä, että vankileirin kaltaisissa olosuhteissa on suomalaisia lapsia. Niitä lapsia on pitänyt auttaa, ja Haavisto on toiminut tässä asiassa, Ohisalo sanoi tuolloin.