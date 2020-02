Suomalaisnuorten arki on niin ikävystyttävää, että tutkijakin yllättyi – ”Sitä voi vain hämmästellä”

Reilu neljännes 15–29-vuotiaista kokee arkensa ikävystyttäväksi, ilmenee Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksesta. Kaikista raskaimmaksi arkensa kokevat 35–44-vuotiaat.

Suomalaisten arki on muuttunut entistä raskaammaksi, ikävämmäksi ja kiireisemmäksi, paljastaa Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimus. Erityisesti opiskelijat ja koululaiset kokevat, että heidän arkensa on muuttunut ikävystyttävämmäksi ja raskaammaksi. Tulos yllättää tutkijaa siksi, että samaan aikaan teknologian kehitys on tuonut mukanaan monia uusia ajanviettotapoja.

– Sitä voi vain hämmästellä, miksi niin moni nuori pitää arkeaan ikävystyttävänä. Varmaan odotukset mielenkiintoisen arjen osalta ovat erilaiset kuin ne olivat vuosituhannen alussa. Odotukset ovat nuorilla erilaiset kuin vanhemmilla ikäluokilla, Tilastokeskuksen erikoistutkija Hannu Pääkkönen sanoo.

15–29-vuotiaista reilu neljännes kokee arkensa ikävystyttäväksi. Sen sijaan 65 vuotta täyttäneistä arkensa kokee ikävystyttäväksi vain reilu 12 prosenttia.

– Ikävystyttävyys painottuu nuorten ikäryhmässä. Varmaan eri ikäiset kokevat eri asiat mielenkiintoisina. Voi olla, että odotukset mielenkiintoisesta arjesta ovat erilaiset, Pääkkönen pohtii.

Noin puolet koululaisista ja opiskelijoista kokee arkensa raskaana. Tulosta selittää osaltaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskysely. Kyselyn mukaan noin 40 prosenttia peruskoulun 8.–9. luokkalaisista ja lukion 1.–2. vuoden opiskelijoista piti koulun työmäärää liian suurena vuonna 2013. Silti kymmenen vuotta aiemmin vielä suurempi osa koululaisista piti koulun työmäärää liian suurena.

– Jos kouluvelvoitteiden hoitaminen tuntuu raskaalta se voi heijastua myös siihen, että kokee arkensa ikävystyttävänä. Toki arjen kokemuksessa näkyvät myös harrastukset.

Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka raskaana tai kevyenä he arkeaan pitivät. Heiltä kysyttiin myös, kuinka mielenkiintoisena tai ikävystyttävänä he arkensa kokivat. Tutkimuksessa kartoitettiin myös kiireen kokemista. Vastauksia on kerätty vuosina 2002 ja 2017. Tuona aikana myös suomalaisten kiireen kokemus on lisääntynyt. Erityisesti miehet kokevat arkensa raskaaksi.

– Tänä päivänä miehet osallistuvat enemmän kotitöihin ja lastenhoitoon, mutta tekevät töitä etenkin ruuhkavuosina paljon, Pääkkönen sanoo.

35–44-vuotiaista kaksi kolmasosa kokee arkensa raskaaksi. Tuohon ikäjaksoon ajoittuvat niin sanotut ruuhkavuodet, jolloin hoidetaan pieniä lapsia ja voidaan olla samaan aikaan täysillä mukana työelämässä.

– Tuossa iässä kasaantuu monia velvollisuuksia samaan aikaan. Ikäryhmässä 67 prosenttia miehistä ja 64 prosenttia naisista pitää arkeaan vähintään melko raskaana.

Tutkimuksessa kiireen kokemista mitattiin väitteen ”joudun koko ajan tekemään liian monia asioita” avulla. 43 prosenttia naisista ja 40 prosenttia miehistä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Erikoistutkijan mukaan palkansaajia tutkimalla on selvinnyt, että naiset kokevat kiireen tunnetta myös työelämässä miehiä enemmän: naispalkansaajista 39 prosenttia koki kiireen haittaavan työssä, kun taas miehillä vastaava luku oli 26 prosenttia.

– Ero on pikkuisen kaventunut, mutta naiset tekevät selvästi enemmän kotitöitä kuin miehet.

Työelämässä ylemmät toimihenkilöt kokevat työnsä mielekkäämmäksi kuin muut palkansaajat. Vapaa-aikatutkimuksessa he pitivät myös arkeaan mielekkäämpänä.

– Jos työ koetaan mielekkäänä, niin myös arki koetaan vähemmän ikävystyttävänä.

Toisaalta työ tuo työikäisille toivottua sisältöä arkeen: kaikista työikäisistä ikävystyttävimmäksi arkensa kokevat työttömät. Heistä kolmasosa kokee arkensa vähintään melko ikävystyttäväksi. Erikoistutkijan mukaan se johtunee siitä, että lisääntynyt vapaa-aika on työttömille vastentahtoista.

Kun työelämän kiireet ja lastenhoitovelvoitteet luonnollisesti hellittävät viimeistään eläkeiässä, yli 65-vuotiaat eivät enää koe arkeaan kiireiseksi tai raskaaksi. Arjessa voi tapahtua vähemmän asioita, mutta eläkeikäiset eivät silti koe arkeaan ikävystyttäväksi.

– Kriteerit, joiden mukaan eri-ikäiset arvioivat arkensa mielenkiintoisuutta, ovat erilaisia. Voisi ajatella, että ikääntyneillä vähempikin riittää.