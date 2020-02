Kommentti: Eurooppa on tosipaikan edessä – koronakauhulla voi olla karmeita seurauksia

Koronavirus on nyt toden teolla Euroopassa. Pelko voi olla yhtä paha asia kuin tauti, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Leviääkö Wuhanin koronavirus Euroopassakin epidemiaksi? Ikävä kyllä tätä ei ehkä tarvitse pohtia pitkään. Sen verran vakava Pohjois-Italian tilanne on. Paikallisia matkustusrajoituksia asetetaan ja puhutaan vakavasti rajatarkastusten aloittamisesta Schengen-alueella.

Koronavirus Covid-19, havaittiin vasta pari kuukautta sitten Kiinassa. Maata moititiin virheistä taudista tiedottamisessa ja sen hallinnassa massiivisista eristystoimista huolimatta. Kiinan presidentti Xi Jinping on nöyrtynyt myöntämään, että virheitä tehtiin. Hänen mukaansa kyseessä on pahin terveysuhka Kiinan kansantasavallan seitsemän vuosikymmenen aikana.

Nyt eurooppalaisten pitäisi onnistua kiinalaisia paremmin. Alku ei näytä hyvältä. Maailman terveysjärjestön WHO:n johtoryhmän italialaisjäsen Walter Ricciardi on kritisoinut kotimaansa toimia.

Italia kielsi nopeasti suorat lennot Kiinasta, mutta ei seurannut sitä kuinka maasta saavuttiin kiertoreittien kautta. Monet muut EU-maat ottivat Kiinan koneet vastaan ja seuloivat niistä mahdollisessa tautiriskissä olleet karanteeniin. Italialta sen sijaan puuttui tieto Kiinasta tulijoista ja he saattoivat tartuttaa ihmisiä ympäri maailmaa välilaskujensa aikana. Ricciardin mielestä hoitohenkilökunnan sairastumiset Italiassa osoittavat, että tautiriskiin ei suhtauduttu tarpeeksi vakavasti.

Ulkopuolisten on helppo moittia Italiaa, kuten Kiinaa on moitittu. Kyseessä on kuitenkin ominaisuuksiltaan tuntematon uusi virus, jonka leviäminen on hämmästyttävän nopeaa. Kohta moni maa voi joutua testaamaan taitonsa käytännössä, myös Suomi. Yhden kiinalaisturistin tapaus hoidettiin sujuvasti, mutta väestön joukossa toisiaan tietämättään tartuttavia ihmisiä on vaikea löytää.

Paniikki ei auta

Covid-19 ei ole mikään keskiajan rutto. Se on suurimmaksi vaaraksi valmiiksi huonokuntoiselle ihmisille. Tässä se ei poikkea tavallisesta influenssasta, vaikka onkin tappavampi. Rokotetta ei ole ja lääkitystä haetaan. Taudin leviämisen hidastaminen olisi tärkeää, jotta parannuskeinojen etsimiselle jäisi aikaa. Kesän lämpimät ilmat vähentävät monien virusten aktiivisuutta ja hyvällä onnella se koskisi myös tätä.

Nykyään väärät tiedot ja paniikki leviävät verkossa nopeammin kuin virukset väkijoukossa. Viime viikolla Ukrainassa jotkut Novi Sanžaryn asukkaat Ukrainassa yrittivät ottaa oikeuden omiin käsiin. Paikallinen sairaala oli valittu karanteenipaikaksi Kiinasta tulleille ukrainalaisille, joiden joukossa oli eteläamerikkalaisia. Kaupunkilaiset heittelivät saapuvia busseja kivillä ja sytyttivät autonrenkaita tukkiakseen tien. Yhteenotto mellakkapoliisin kanssa johti loukkaantumisiin. Keskiaikaista menoa.

Ukraina on pitkän sodan traumatisoima maa, jossa huhut leviävät helposti. Nyt levisi kuva terveysministeriön sähköpostista, jonka mukaan karanteeniin joutuisi myös niitä, joilla tauti oli jo todettu. Se oli väärennys. Pian voidaan esittää, että väärennys on Ukrainaa horjuttavan Venäjän käsialaa ja tämä voi pitää paikkansakin.

Mutta se ei ole olennaista aikana, jolloin omatoimisiakin trolleja riittää makuhuoneissaan. Alkukantaisen pelon edessä kansallisuusaate ja yhteenkuuluvuus lentävät äkkiä mäkeen. Kaveri jätetään.

– On vaarassa unohtua, että me olemme kaikki ihmisiä ja olemme kaikki ukrainalaisia, maan presidentti Volodymyr Zelenskei joutui vetoamaan kansalaisiinsa.

Jos koronavirus etenee, vastaavia näytelmiä voidaan nähdä sivistyksellään kerskailevassa läntisessäkin Euroopassa. Uusi viestintätekniikka ja alkukantaiset pelot muodostavat yhdistelmiä, jotka ovat yhtä vaarallisia kuin tartuntataudit.