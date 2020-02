Emerade-adrenaliinikyniä vedetään pois kuluttajilta, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo.

Kynissä on ilmennyt yksittäisiä tapauksia, joissa Emerade-kynä ei ole toiminut ensimmäisellä yrityksellä. Annoksen saaminen on saattanut vaatia voimakkaamman painalluksen tai useamman yrityksen.

Emerade-kynien myyntiluvan haltija on Pharma Swiss Ceska republika.

Fimean mukaan mitä tahansa erää olevat Emerade-kynät on palautettava apteekkiin. Korvaavan valmisteen saaminen edellyttää, että potilaalla on korvaavalle valmisteelle kirjoitettu lääkemääräys. Potilaan on hankittava uusi adrenaliinikynä ennen kuin Emerade-kynä palautetaan apteekkiin.

Emerade-kynää käytetään ensiapuna välitöntä hoitoa vaativissa vaikeissa, äkillisissä ja henkeä uhkaavissa allergisissa reaktioissa.