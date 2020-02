Polttoainekompensaatioilla vältetään keltaliivi-liike, sanoo Sitran asiantuntija

Samuli Puroilan mukaan hiilineutraalin yhteiskunnan toteuttamiseen tarvitaan riittävän suuri kannatus. Ilman kompensaatioita tyytymättömyys kasvaa ja kehitys hidastuu.

Sitran ilmastoratkaisujen asiantuntija Samuli Puroila pitää vihreiden ehdottamaa polttoaineveronkorotusten alueellista kompensaatiota järkevänä, vaikka siihen liittyykin haasteita.

Hänen mukaansa kompensoinnin toteuttamistapa on poliittinen valinta, mutta ajatus taustalla on oikea.

– Jotta muutokselle saadaan tarvittava kannatus, muutos pitää tehdä reilusti. Yksi keino toteuttaa reilua siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on juurikin kompensoida päätöksistä eniten kärsiviä seutuja, Puroila toteaa.

Hänen mukaansa on selvää, että alueilla, joilla julkinen liikenne ei toimi, yksityisautoilun rokottaminen sattuu paljon kaupunkialueita enemmän. Näin ollen kompensaatio on Puroilan mukaan perusteltua, sillä on käytännön tasolla mahdotonta pakottaa kaikki muuttamaan suurimpiin kaupunkeihin.

– Jos kuluja ei kompensoida, voidaan katsoa, mitä Ranskassa tapahtui, kun keltaliiviliike osoitti mieltään pitkään. Sellainen kehitys puolestaan hidastaa siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa kokonaisuudessaan.

Käytännössä oikeudenmukainen kompensaatiotapa on Puroilan mukaan vaikeaa toteuttaa. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole.

– Liikkumisen hinnoittelu eri ajoneuvoon ja eri alueeseen perustuen ei ole uusi ajatus. Käytännön mallin ratkaiseminen on todella haastavaa, mutta sen ei tarvitse olla este yrittämiselle.

Puroila uskoo, että ratkaisu on kuitenkin mahdollista löytää.

Myös hiiliosingon toteuttamiselle Puroila näyttää vihreää valoa Sitran aiempaan selvitykseen vedoten. Hän sanoo, että toteutustapa on poliittisesta mielipiteestä kiinni, mutta kestävän kehityksen verouudistus on mahdollista tehdä budjettineutraalisti.

Hiiliosinkoon liittyvien päästöverojen korotukset eivät myöskään välttämättä supistaisi bruttokansantuotetta tai hidastaisi työllisyyden kasvua.

Hiiliosinko onkin Puroilan mukaan vain askel pidemmälle viety päästöverouudistus.

– Siinä on huomioitu, ettei vain työnantajamaksujen alentaminen tai työn verotuksen alentaminen kosketa kaikkia tai tuo sitä hyötyä, jos ei ole verotettavaa tuloa.

Sähköautojen hankintatukea Puroila ei vielä edistäisi, vaikka vihreät sitä pohtivatkin. Hänen mukaansa sähköautojen hinta on muuttumassa kilpailukykyiseksi parin vuoden sisällä itsestään, eikä tuki ole parhain tapa siirtää ihmisiä sähköautoilijoiksi.

Ruuhkamaksut ja auton jakopalveluiden tukemiset voivat Puroilan mukaan olla toimiva osa kokonaisuutta päästöjen vähentämiseksi, mutta yksittäin niiden merkitykset jäävät vähäiseksi.