Vihreiden ehdotus: äänestysikärajaksi 16 vuotta – mitä mieltä sinä olet?

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan nuorten tulisi olla mukana päättämässä, koska he elävät päätösten kanssa pisimpään.

Euroopassa on toistaiseksi vain muutama valtio, joissa alle 18-vuotias saa äänestää vaaleissa. Suomessa 16-vuotias saa toistaiseksi äänensä kuuluviin vain seurakuntavaaleissa

Vihreät toivovat äänestysikärajan laskemista 16 ikävuoteen. 16-vuotias pitäisi vihreiden mukaan saada äänestämisen lisäksi myös allekirjoittaa kansalaisaloitteita.

Äänestysikärajan lasku on yksi vihreiden puoluevaltuuskunnan sunnuntaina hyväksymän Reilun muutoksen ohjelman tavoitteista.

Äänestysikärajan laskulla pyritään lisäämään kansalaisaktiivisuutta ja vahvistamaan demokratiaa.

– 16-vuoden äänestysikärajaan siirtymistä on usein perusteltu sillä, että se korottaisi äänestysaktiivisuutta. Ehkä näin. 16-vuoden äänestysikärajalle olisi kuitenkin olemassa vielä parempi argumentti. Nuorten pitäisi olla mukana päättämässä, koska he joutuvat elämään päätösten seurausten kanssa kaikkein pisimpään. He ovat ensimmäinen sukupolvi, joka joutuu elämään koko ikänsä ilmastokriisin varjossa. Otetaan nuoret mukaan reiluun muutokseen, eikä jätetä portaille värjöttelemään. Lasketaan äänestysikärajaa 16 vuoteen, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo lausui puoluevaltuuskunnan puheessaan lauantaina.

Ohisalo kyseenalaisti myös sen, toimiiko demokratia oikein silloin, jos nuorten annetaan olla mukana päätöksenteossa vain silloin, kun päättäjät katsovat sen sopivaksi. Hänen mukaansa vihreiden tulisi olla nuorten puolella.

Vihreät ovat esittäneet äänestysikärajan laskua myös aiemmin. Vuonna 2018 puolue esitti, että äänestysikäraja laskettaisiin 15 ikävuoteen.

Vuoden 2012 kuntavaaleihin äänestysikärajaa pyrittiin laskemaan niin, että 16-vuotias olisi saanut äänestää, mutta muutos ei toteutunut.

Toistaiseksi 16-vuotias ei saa äänestää eduskunta-, presidentin-, europarlamentin- tai kunnallisvaaleissa.

Sen sijaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa 16-vuotias on äänioikeutettu.

Äänioikeuden laskemista pohditaan monissa EU-maissa ja Euroopan neuvosto on jopa tähän kehottanut. Yhä edelleen vallitsevana käytäntönä on kuitenkin 18-vuoden äänestysikä.

Poikkeuksiakin kuitenkin on. Itävallassa ja Skotlannissa äänestysikäraja on 16 vuotta, Kreikassa puolestaan 17. Myös Saksassa joissain kunnallisvaaleissa äänestysikäraja on laskettu 16 ikävuoteen.

Oikeusministeriön asiantuntija-arvioiden mukaan äänioikeusrajan laskeminen voisi lisätä nuorten äänestysaktiivisuutta pitkällä tähtäimellä ja heikentää sitä lyhyellä aikavälillä.

Suomessa äänioikeusikärajaa on alennettu neljästi.

Vuonna 1944 sitä alennettiin 24 vuodesta 21 vuoteen. Vuonna 1969 äänestysikä alennettiin 20 vuoteen, vuonna 1972 puolestaan 18 vuoteen.

Vuonna 1995 äänioikeusikä sidottiin vaalipäivään. Se merkitsi ikärajan alenemista muutamalla kuukaudella vaaleista riippuen.

