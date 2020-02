Pohjoinen ilmavirtaus tuo talven eteläänkin! Lunta tupruttaa alkuviikosta – pakkanen tulee jäädäkseen

Viikon puoliväliin mennessä lämpötila painuu pakkaselle pääkaupunkiseutua myöten. Maa saa ylleen myös valkean peitteen, joka ei ihan heti sula pois.

Viikonloppuna tuhoja tuoneen myrskyn jälkeen meteorologilla on uutisia. Sateinen ja tuulinen helmikuu on viimein vaihtamassa talvisempaan asuun, kun lämpötila painuu pakkaselle ja lunta sataa Etelä-Suomea myöten. Valkeaa on Hankoniemeltä Porvooseen.

– Todennäköisesti lunta tulee myös pääkaupunkiseudulla. Lumikertymät eivät näytä olevan hirveän runsaita. Paikka paikoin voi tulla viitisen senttiä lunta tiistai-illasta keskiviikkoiltaan, Forecan meteorologi Kristian Roine ennustaa.

Roineen mukaan lunta tulee sen verran, että maa saa ylleen valkean vaipan. Lumi pysynee maassa, sillä lumisateiden ajan ja niiden jälkeen lämpötila on pakkasella.

– Ensimmäisen kerran pakkasta tulee jo ensi yönä. Maanantaina päivällä on muutama plusaste, kunnes tiistain vastaisena yönä painutaan uudestaan pakkaselle, Roine kertoo.

Katso jutun pääkuvan paikalta, kuinka laskiaissunnuntaita vietettiin Helsingissä. Lumi tuotiin Viikkiin Malmin jäähallilta.

Helsingissä Viikin laskiaisriehaan oli tuotu lunta Malmin jäähallilta.

Lapissa taas on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon lunta.

Pakkanen tulee jäädäkseen tiistaista lähtien Etelä-Suomen sisämaassa. Viimeistään keskiviikosta lähtien lämpötila pysyy pakkasella etelärannikkoa myöten.

– Pohjoinen ilmavirtaus ja pakkanen pysyy koko ensi viikon ja seuraavan viikon alkuun asti.

Meteorologin mukaan sään kylmeneminen johtuu siitä, että korkeapaine on muodostumassa Pohjoismaiden päälle. Korkeapaineeseen liittyy kylmä ilmavirtaus Jäämereltä.

Pakkanen siis pysyy, mutta meteorologilla on yksi mutta, mitä tulee talven saapumiseen.

– Ei ainakaan vähän aikaan plussakelejä ole tulossa. Mutta jotta saataisiin tänne oikein talvinen sää aikaiseksi, lunta saisi tulla paljon enemmän.

Meteorologin mukaan maa on paljaana Keski-Suomessa laajoilla alueilla, vaikka Etelä-Suomessa saattaa sataa muutama sentti lunta. Ensi viikolla laskiaistiistaita saadaan viettää vuodenaikaan nähden tavallisessa, talvisessa säässä koko Suomessa. Etenkin Lapissa hiihtokeleistä ennustetaan erityisen upeita, sillä aurinko paistaa runsaille hangille.