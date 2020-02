Poliisi varoittaa Nordean nimissä tehdyistä huijauspuheluista ja tekstiviesteistä – numerossa vain yksi pieni ero aitoon palvelunumeroon

Poliisi varoittaa, että jos numero on kansainvälisessä muodossa +358 200 3000, asiassa on syytä epäillä huijausta tai sellaisen yritystä.

Poliisi varoittaa puheluista ja viesteistä, joita on on tullut erehdyttävästi Nordean palvelunumeroa muistuttavasta numerosta.

Lappeenrannassa poliisi sai ilmoituksen huijauspuhelusta, joka oli soitettu numerosta +3582003000, joka muistuttaa erehdyttävästi Nordean palvelunumeroa. Numero oli muuten sama kuin tavallisesti, mutta sen edessä oli +358-maatunnus. Lappeenrannassa poliisille ilmoitetussa tapauksessa asiakkaalta oli tiedusteltu, mitä pankkikonttoria tämä käyttää. Poliisin mukaan ilmoittaja oli tehnyt oikein, kun oli sulkenut puhelimen.

Numero näkyy edellä mainitun kaltaisena, kun soitetaan ulkomailta Suomeen. Samasta numerosta ihmisille on lähetetty myös tekstiviestejä, joissa pyydetään tapaamiseen tai avaamaan viestissä oleva linkki.

Poliisi varoittaa, että jos numero on kansainvälisessä muodossa +358 200 3000, asiassa on syytä epäillä huijausta tai sellaisen yritystä.

Samasta numerosta lähetetyissä tekstiviestissä on huijausviesteille tyypilliseen tapaan linkki, jonka väitetään olevan esimerkiksi verkkopankin päivitys.

Poliisi varoittaa viestien ja niihin liitettyjen linkkien avaamisesta. Jos viestissä yritetään urkkia pankkitunnuksia tai maksukortin numeroja, kannattaa poistaa viesti ja olla yhteydessä omaan pankkiin huijausepäilystä.

Monenlaisia huijauspuheluita on viime aikoina ollut liikkeellä. Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta kerrottiin vastikään, että sadattuhannet suomalaiset ovat saaneet kuluvalla viikolla soittoja Tunisian +216-alkuisista numeroista. Puhelut ovat yleensä katkenneet yhden tai kahden soiton jälkeen ennen kuin niihin on ehtinyt vastaamaan. Häläripuhelujen tavoitteena on saada ihminen soittamaan takaisin, jolloin numero saattaa ohjautua kalliiseen palvelunumeroon tai satelliittipuhelimeen.

Helmikuussa Kyberturvallisuuskeskukselle on tullut ilmoituksia myös puheluista, joita on soitettu tavallisen oloisista Suomen +358-maakoodin puhelinnumeroista. Joskus yhdelle henkilölle on soitettu useamman kerran. Puheluissa soittajat ovat esittäytyneet IT-alan yrityksen teknisen tuen työntekijöiksi. Tuntemattomiin, epäilyttäviin numeroihin ei tule vastata, eikä soittaa takaisin.