Taas iski koiranilma! Tuuli katkonut sähköjä ja puita Etelä-Suomessa, kovat sateet aiheuttavat tulvia

Kovat tuulet ja sateet ovat työllistäneet pelastuslaitoksia etenkin rannikkoalueilla. Tuuli on katkonut puita laajoilla alueilla ja sateet ovat saaneet rantakadut tulvimaan.

Kova tuuli ja sade moukaroivat Etelä- ja Länsi-Suomen rannikkoalueita. Ilmatieteen laitos varoittaa merialueilla vaarallisen kovasta tuulesta ja kovasta aallokosta. Myös etelä- ja länsirannikon maa-alueille on annettu tuuli- ja tulvavaroitus. Lauantain aikana pelastuslaitoksia ovat työllistäneet kaatuneet puut ja sähkökatkot.

– Aamukahdeksan jälkeen meillä on ollut toistakymmentä tuulen aiheuttamaa vahingontorjuntatehtävää. Puita on kaatunut tielle ja rakennusten päälle, sanoo päivystävä palomestari Marko Ahtikivi Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitoksen tehtäväksi on jäänyt pätkiä teille kaatuneita puita ja korjata niitä tiensivuun. Kovat vesisateet ovat nostaneet vettä Turun satama-alueella.

– Tarkastelemme tilannetta, meneekö vesi rakennuksiin vai ei. Palokunta seuraa tilannetta koko satama-alueella tunnin välein, Ahtikivi kertoo.

Porvoossa rantakatu on suljettu liikenteeltä tulvan vuoksi, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kertoo Twitterissä.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos puolestaan kertoo Twitterissä, että päivälle ennustetaan runsaita sateita, kovaa tuulta ja meriveden pinnan nousua. Pelastuslaitoksen alueella on ollut kello 14.20 mennessä 56 vahingontorjuntatehtävää.

Helsingissä tuuli on niin ikään kaatanut puita. Lisäksi tuuli on irrottanut kattopeltejä.

– Kokoontumisrakennuksessa tuuli on päässyt kattorakenteiden alle ja saanut pellit rullalle. Pelastuslaitoksen tehtävänä on estää, etteivät pellit irtoa enempää. Kun tuuli loppuu, rakennuksen kuntoon laittaminen on kiinteistön omistajan vastuulla, sanoo päivystävä palomestari Joonatan Suosalo.

Myrskysää on katkonut sähköjä tuhansilta ihmisiltä ympäri Suomen, ilmenee Carunan häiriökartasta.

