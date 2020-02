Poliisi toivoo, että havainnoista ilmoitetaan hätäkeskukseen.

Poliisi etsii Lahden keskustassa eilen illalla kadonnutta 69-vuotiasta miestä.

Mies on 175 senttiä pitkä, ja hänellä on yllään musta ulkoilupusakka, mustat verryttelyhousut, mustat varsikengät ja musta pipo, jossa on keltaisella teksti ”Adidas”. Miehellä on harmaa parransänki.

Havainnot miehestä voi ilmoittaa suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.