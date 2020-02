”Pikkuneiti Jennan” isä hieraisi silmiään, kun huomasi päivämääräleiman – postikortti Neuvostoliitosta tuli perille 35 vuoden jälkeen

Postikortin pitkä matka Neuvostoliitosta Suomeen jäänee mysteeriksi.

Postikortti on mitä mainioin tapa muistaa läheistä. Sellaisen saaminen on lähes poikkeuksetta ilahduttava tapahtuma. Kortista irtoaa iloa etenkin silloin, kun se tulee perille pyytämättä ja yllättäen.

Helsinkiläinen Jenna Ritala sai kokea postiyllätyksen riemun saatuaan kortin, joka oli lähetetty hänelle Neuvostoliitosta vuonna 1985.

Kortti tipahti noin viikko sitten Ritalan Lahdessa asuvan isän postilaatikkoon. Se oli lähetetty ”pikkuneiti Jenna Ritalalle” Orimattilan Mäntylään ilman sen tarkempia osoitetietoja.

– Isä epäili tulleensa hulluksi, kun katsoi päivämäärää ja kävi vielä mummun ja papan luona selvittämässä asiaa. Hän lähetti kortin minulle. Epäiltiin ensin, että tämä on källi, mutta leimat näyttävät ihan aidolta. Tuskinpa kukaan ryhtyisi huvikseen tällaista rakentelemaan, Ritala sanoo.

Isän kautta Ritalalle selvisi, että kortin lähettivät aikanaan perheen tuttavat. Ritala ei itse tunne heitä, sillä hän oli kortin lähettämisen aikaan yksivuotias. 35 vuotta myöhässä perille saapunut kortti oli kuitenkin odottamaton ja iloinen sattuma.

– Onhan tämä hauskaa, yllättävää ja ilahduttavaa.

Kortti herätti Ritalan mielenkiinnon. Hän haluaisi kovasti tietää, minkälaisen matkan kortti on tehnyt 35 vuoden aikana. Toistaiseksi hän ei vielä tiedä, onko se jäänyt jumiin Suomen Postiin vai lojunut Venäjän puolella rajaa.

– Tuttava epäili, että ehkä se on ollut Venäjän postin Igorin laatikossa kaikki nämä vuodet ja kun Igor on jäänyt eläkkeelle, niin uusi ja innokas työntekijä on löytänyt sen ja lähettänyt muutkin Igorin vanhat kortit eteenpäin. Postissa on varmasti tehty jonkinlaista salapoliisityötä, että kortti on saatu isälleni Lahteen, Ritala sanoo.

Postin viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että 35 vuoden takaisen kortin matkan jäljittäminen on hyvin vaikeaa. Tavallisissa kirjeissä ei ylipäätään ole seurantamahdollisuutta, toisin kuin nykyisella plus-postimerkillä varustetuilla kirjeillä.

– Tässä ei näy mitään merkkejä siitä, että kortti olisi edes käynyt Postin käsissä. Tätä voi ainoastaan spekuloida, Postista kerrotaan.