Osta Suomi hyvä hävittäjä! Jättikaupassa kokonaisuus ratkaisee valinnan, eikä suosikkia voi vielä nimetä

Kisa ilmavoimien Hornet-kaluston seuraajasta on edelleen täysin auki. Kaikilla tarjokkailla on hyvät puolensa – ja hämmästyttäviä uusia kykyjä.

Kun ensi viikko on eletty, ovat kaikki Suomelle kaupattavat monitoimihävittäjät käyneet läpi ilmavoimien tiukan koelento-ohjelman Satakunnan Lennoston isännyydessä. HX Challenge -haastekisa päättyy, ja edessä on tulosten analysointi.

Mikä on Suomen valinta tässä suuressa hankkeessa? Se selviää vasta ensi vuoden loppupuoliskolla, kun puolustusvoimat antaa suosituksensa voittajasta ja valtioneuvosto tekee hankintapäätöksen. Ostajalla on 10 miljardin rahamassi, jolla pitää saada lentokoneet, sensorit ja riittävä määrä aseistusta sekä tarvittavat koulutus-, tukeutumis- ja huoltojärjestelmät. Koko hela hoito.

Nämä koneet jäävät pois käytöstä vuosina 2025–2030. Hornetien ylilento puolustusvoimien lippujuhlapäivänä Oulussa 2002.

Asiantuntijoiden mukaan pelikenttä on edelleen hyvin tasainen. Yksikään koneista ei ole noussut varmaksi suosikiksi, vaikka F-35A:n kerroin onkin ollut vedonlyöntitoimisto Bettsonin listalla kaikkein alhaisin. Mutta mitä siitä!

Valintaan vaikuttavat koneen suorituskyvyn lisäksi myös politiikka, Suomelle elintärkeä huoltovarmuus ja teollinen yhteistyö. Ilmavoimat edellyttää täyttä omavaraisuutta: koneet on pystyttävä pitämään käyttökunnossa sekä rauhan että kriisin aikana – aivan erityisesti silloin, kun turvallisuustilanne kiristyy ja rajat menevät kiinni.

Yhdysvaltain suurlähettiläs Robert Pence oli läsnä molempien amerikkalaistarjokkaiden esittelytilaisuuksissa. Tässä Pence poseeraa Boeing Super Hornetin edessä.

Turvallisuuspoliittisesti kauppa kytkee Suomen tiettyyn valmistajavaltioon tai maaryhmään. F-35:n ja Super Hornetin siteet kiinnittyvät Yhdysvaltoihin, Gripenin Ruotsiin ja Rafalen Ranskaan. Eurofighterin kohdalla kytkös syntyy Nato-perheen maihin Espanjaan, Britanniaan, Saksaan ja Italiaan.

Palapelissä on siis paljon paloja, joista mahdollisimman monen on sovittava yhteen. Suomen historian suurimman asekaupan ytimessä on meille parhaan kokonaisratkaisun löytyminen.

IS esittelee seuraavassa tarjokkaat valmistajan mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Boeing-yhtiön Suomen ja Sveitsin hävittäjäohjelmien johtaja Alan Garcia esitteli Super Hornetia medialle Pirkkalassa 19. helmikuuta. Garcia on entinen merivoimien taistelulentäjä.

Boeing F/A-18 E/F Super Hornet ja EA-18G Growler

Jos valmistajaa uskoo, tässä voisi olla lyömätön yhdistelmä Suomelle. Elektroninen sodankäynti (elso) on yhä tärkeämpi osa tulevaisuuden ilmasotaa. Boeingin tarjouksessa elso-erikoiskone Growler täydentää Super Hornetin uusimman niin sanotun Block III -version iskukykyä. Growler lamauttaa vastustajan ilmapuolustuksen ja viestiliikenteen, jolloin Super Hornetille avautuu tilaa toimia.

Edut: Varmaksi ja luotettavaksi todettu, taistelussa testattu. Super Hornet eroaa Suomen käyttämistä C- ja D-mallin Horneteista monin tavoin. Sillä on täysin uusi niin sanottu lasiohjaamo, jossa ei ole perinteisiä mittareita. Lentäjällä on edessään yksi suuri kosketusnäyttö. Koneen kantama on pitempi ja sen asekuorma on suurempi kuin Hornetin. Uusinta teknologiaa on luvassa: Super Hornetin mukana tarjotaan esimerkiksi uutta elektronisesti keilaavaa tutkaa ja elektro-optista IRST-maalinosoitussäiliötä, joka on suunniteltu muun muassa häivekoneiden ja maamaalien löytämiseen.

Boeingin elektroniseen sodankäyntiin tehty EA-18G Growler toisi Suomelle uusia kykyjä.

Valttikortti: Suomelle tarjottava, Growlerin päivitetty Block II -versio toisi ilmavoimille uusia kykyjä. Kone saa lähivuosina Raytheonin valmiostaman uuden sukupolven elso-varustuksen.

Miinukset: Kookas, saattaa tiukassa tilanteessa kärsiä tehon puutteesta. Perusratkaisut jo vuosikymmeniä vanhoja.

Kysymysmerkki: Kuinka kauan Boeing jatkaa Super Hornetin elinkaaripäivityksiä, jos Yhdysvallat luopuu sen käytöstä? U.S. Navy laskee pitävänsä koneet lentotukialuksillaan vielä yli 20 vuotta, mutta entä sitten? Suomi on käyttämässä hävittäjiä 2060-luvulle saakka.

Dassault Rafale on Ranskan ehdokas Hornetin seuraajaksi. Kuvan yksilö oli Pirkkalan tukikohdassa 21. tammikuuta.

Dassault Rafale

Ranskalainen ratkaisu. Kaunislinjainen Rafale on todellinen moniroolikone, jolla on pätevyys toimia ilmaherruus- ja torjuntahävittäjänä, suorittaa tiedustelutehtäviä, antaa maavoimille lähitulitukea ja tulittaa kohteita maassa ja merellä. Vaikka Rafale teki ensilentonsa jo 1986, Ranska aikoo jatkaa sen kehittämistä 2060-luvun loppuun asti.

Edut: Vankkarakenteinen, koeteltu kone, jolla on lennetty yli 40 000 tuntia taistelulentoja Afganistanissa, Lähi-idässä ja Afrikan mantereella. Voimakas, kykenee kantamaan suurta asekuormaa. Lyhyt kiitoratavaatimus.

Valttikortti: Tehokkaat aseet – muun muassa Exocet-merimaaliohjukset – ja hyväksi kehuttu omasuojajärjestelmä. Rafalet tunkeutuivat Libyan ilmatilaan vuonna 2011 jo ennen kuin ilmapuolustus oli lamautettu.

Kysymysmerkki: Onko Suomi valmis siirtymään outoon kulttuuriin, aseperheeseen ja huolto- ja tukeutumisjärjestelmään?

HX-hankejohtaja, eversti Juha-Pekka Keränen on avainasemassa uuden monitoimihävittäjän valinnassa.

Eurofighter Typhoon

Yhteiseurooppalaisen konsortion luomusta markkinoidaan Suomelle erityisen tehokkaana ja luotettavana sotakoneena. Typhoon on päässyt valmistajan mukaan peräti 90 prosentin toimintavarmuuteen Britannian kuninkaallisissa ilmavoimissa RAF:ssa. RAF ei ole menettänyt yhtään Typhoonia moottoriongelmien vuoksi.

Edut: Tarjokkaista teho-painosuhteeltaan voimakkain ja liikehtimiskykyisin, ja sen asevalikoima on laaja. Suomelle tarjottava versio voi ampua muun muassa tehokkaiden Meteor-ilmataisteluohjusten lisäksi yli 500 kilometrin päähän kantavia Storm Shadow -risteilyohjuksia. Valmistaja tarjoaa myös täydellistä teknologian siirtoa Suomelle ja autonomiaa: mahdollisuutta joko pitää itsellään tai jakaa kumppanien kanssa koneen sensorien keräämät operaatiotiedot.

Miinukset: Suuri polttoaineenkulutus nostaa elinkaarikustannuksia. Koneen lentorangan kestävyydessä on ollut ongelmia.

Kysymysmerkki: Konsortion jäsenillä on ollut erimielisyyksiä useista koneen kehityskohteista. Ovatko riidat jo takana?

Lockheed Martin F-35A edustaa uutta yhdysvaltalaista hävittäjäteknologiaa. Koneita esiteltiin medialle Pirkkalassa 10. helmikuuta.

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Eniten ennakkokohua herättänyt tarjokas. Valmistajansa mukaan tämä kone on iso teknologinen loikkaus eteenpäin sotilasilmailussa. Maailmanhistorian kallein asekehitysohjelma on vihdoin tuottanut operatiiviseen käyttöön valmiin taistelukoneen, jonka valmistusmäärä nousee tuhansiin. Kehitystyö on viivästynyt vuosia ja maksanut maltaita.

Edut: Kone on suunniteltu tutkassa heikosti näkyväksi. Kun häiveominaisuudet yhdistetään elektronisen sodankäynnin kykyihin, F-35A:n uskotaan pärjäävän missä tahansa ilmasodan käänteessä. Elinkaaripäivitysten luvataan jatkuvan 2060-luvulle saakka. Koneen hankintahinta on laskenut jatkuvasti ja on jo kilpailukykyinen.

Valttikortti: Sensorifuusio eli kaiken tiedon kokoaminen yhteen näyttöön antaa lentäjälle erityisen hyvän tilannetietoisuuden. Lentäjä voi muun muassa nähdä koneen rakenteiden lävitse: kypärän visiiriin heijastuu kuva toimintaympäristöstä.

Miinukset: Käyttö- ja elinkaarikustannuksiltaan kalliiksi arvioitu ratkaisu. Hitain tarjokkaista, ja yksimoottorinen. Toimintavarmuudesta ei ole vielä vahvoja näyttöjä, eikä siitä kuinka monta lentotehtävää paljon huoltoa vaativa kone pystyy suorittamaan vuorokaudessa. Suomelle on elintärkeää pitää mahdollisimman monta konetta taistelukykyisenä.

Kysymysmerkki: Kykeneekö kone toimimaan Suomen ilmavoimien taistelutavalle tärkeistä hajautetuista maantietukikohdista?

Uusi Saab Gripen E kävi ensimmäistä kertaa ulkomailla, kun se tuli HX Challengeen tammikuun lopussa.

Saab Gripen E ja GlobalEye

Suomalaisille jo vanhastaan tuttu yhteistyökumppani Saab tarjoaa Gripenin uusimman E-mallin lisäksi aivan uutta kykyä: tutkavalvontakonetta. Alun perin Saab kertoi tarjouksensa sisältävän kaksi GlobalEye-ennakkovaroitus- ja valvontakonetta, mutta tammikuussa jätetyn tarkennetun tarjouksen sisällöstä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Edut: Gripen on suomalaisiin maantietukikohtiin hyvin soveltuva, käyttö- ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen kone. Huoltovarmuutta lisää se, että valmistaja on lähinaapurissa. Valinta syventäisi maiden välistä, jo muutenkin tiivistyvää puolustusyhteistyötä. Gripen E:n elso-varustus on pitkälle kehittynyt, ja siihen voidaan integroida laaja valikoima sekä yhdysvaltalaisia että eurooppalaisia aseita.

GlobalEye on kauas näkevä ennakkovaroitus- ja valvontakone. Saabin järjestelmä on rakennettu Bombardier Global 6000 -suihkukoneeseen.

Valttikortti: Kauas näkevä GlobalEye houkuttelee varmasti HX-hankkeen asiantuntijoita.

Miinukset: Gripen E on pienikokoinen ja kantaa tarjokkaista pienimmän asekuorman. Yksimoottorinen. Käyttäjämaita on vähän.

Kysymysmerkki: Uusi E-malli on vielä kehitysvaiheessa. Pystyykö Saab tarjoamaan Suomelle täysin sarjavalmistukseen valmista konetta vuonna 2025 alkavia toimituksia varten?