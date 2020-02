Säässä tapahtuu käänne! Etelä-Suomikin voi saada lumipeitteen

Lumisade ja pakkanen voivat yltää Etelä-Suomeen ensi viikon alussa. Todennäköisintä se on Forecan mukaan tiistaina. Miten kauan talvisuus kestää, on vielä epävarmaa.

Viikonloppu sujuu Suomessa vielä sateisessa ja tuulisessa säässä. Lauantaina säähän vaikuttaa Pohjois-Atlantilta Suomeen asti leviävä laaja matalapaineen alue. Sunnuntaina sateet alkavat väistyä ja sää muuttuu poutaisempaan suuntaan.

Lapissa lumikaaos – Etelä-Suomessa musta maa

Nykyistä talvisempi sää voi lopultakin saapua eteläiseen Suomeen ensi viikon alussa, vaikka sen kestosta valitsee epävarmuus.

Lapissa on hyvin talvista ja lumen syvyys on paikoin jopa ennätyslukemissa. Etelä-Suomessa on sen sijaan arvailtu, milloin talvi oikein tulee vai tuleeko se ollenkaan.

– Etelä-Suomeen voi tulla ennusteen mukaan ainakin lyhytaikaisesti talvisempi sää. Tiistaina alkava sade tulee ensin vetenä, mutta muuttuu sen jälkeen lumisateeksi Forecan meteorologi Juha Föhr kertoo Ilta-Sanomille.

– Talvisuutta lisää kova pohjoistuuli, hän sanoo.

Föhrin mukaan talvisin päivä voisi olla maan eteläisissä osissa juuri ensi viikon tiistai.

– Talvisuuteen on siis ennusteen perusteella viisasta varautua tiistaina Etelä-Suomessa, Föhr arvioi.

Mäntykannas: Pari talvisempaa elementtiä – lumisade ja pakkanen

Helmikuu voi lopulta sittenkin päättyä lumipyryyn. Näin kertoo Forecan meteorologi Markus Mäntykannas Sään takaa -blogissaan.

– Euroopan keskuksen (ECMWF) perjantaina julkaisema kuukausiennuste enteilee mielenkiintoisia käänteitä kuunvaihteen säätilaamme, Mäntykannas sanoo blogissa.

Hän kertoo, miten talvi voisi yltää Etelä-Suomeen asti ensi viikolla.

– Länsivirtausten heikkeneminen voi tuoda myös pari talvisempaa elementtiä: lumisateen ja pakkasen – eteläistä Suomea myöden! Ensi viikon puolivälissä kylmempää ilmaa voi päästä purkautumaan pitkälle Etelä-Eurooppaan saakka, ja samassa rytäkässä Etelä-Suomikin saattaa saada lumipeitteen. Ainakin maan keskivaiheilla sateet ovat muuttumassa lumisemmiksi, Mäntykannas kertoo.

Mutta miten kauan se kestää?

Forecan Föhr ja Mäntykannas eivät silti lupaa eteläisen Suomen talvelle vielä pitkää kestoa.

– Talvisuus tulee maan eteläisin osiin ennusteen ainakin joksikin aikaa, Föhr muotoilee.

Mäntykannas pohti asiaa näin:

– Valitettavasti minun täytyy kuitenkin todeta, että numeeristen sääennusteiden loppupäässä (5-10 vuorokauden kohdalla) on jo pitkään ollut havaittavissa kylmenevä ja lumisempi trendi, mutta kuten huomaatte, se on Etelä- ja Keski-Suomen osalta jäänyt toteutumatta. Tämän vuoksi suhtaudun myös ensi viikon mahdolliseen kylmenemiseen varauksella, hän sanoo.