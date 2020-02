Helsinki-Vantaan turvatarkastus ruuhkautui samana päivänä, kun uudet ohjeet tulivat voimaan – Finavia kiistää yhteyden

Myös matkatavaroiden käsittelyssä on ollut perjantaina ongelmia.

Ilta-Sanomiin tulleiden yhteydenottojen mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastukset ruuhkautuivat pahoin perjantaina alkuillasta.

Ruuhka sattui juuri samalle päivälle, kun Finavian uusi käytäntö turvatarkastuksessa alkoi. Sen mukaan kaikki sähkölaitteet pitää ottaa pois laukusta ennen läpivalaisua.

IS kysyi Finavialta sitä, mistä tilanne johtuu.

– Tähän ruuhkaan on kaksi syytä. Lentoasemalla on poikkeuksellisen paljon matkustajia ja juuri tänään meillä on sattumalta harmillisesti poikkeuksellisen vähän väkeä töissä turvatarkastuksessa sairaustapausten vuoksi, Finavia Oyj:n riskienhallintajohtaja Juha-Pekka Pystynen kertoo Ilta-Sanomille.

Miten tänään voimaan tulleet uudet uudet turvatarkastuksen ohjeet vaikuttavat ruuhkien syntyyn?

– Uudet turvatarkastuksen ohjeet eivät lisää ruuhkaa, vaan niiden avulla saamme ruuhkia puretuksi todennäköisesti nopeammin kuin aiemmin.

Helsinki-Vantaalla oli perjantaina ongelmia myös matkatavaroiden käsittelyssä.

– Lähtevien ja saapuvien matkatavaroiden käsittelyssä on viiveitä Helsinki-Vantaan lentoasemalla, koska Ilmailualan Unionin (IAU) ylityökiellon vuoksi matkatavaran käsittelyssä on tilapäistä resurssivajetta, Finnairin viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomille.

Viiveitä esiintyy koko viikonlopun.

– Perjantain aikana yhteensä 2 500 laukkua ei ole mennyt asiakkaiden mukana lennolle. Olemme tosi pahoillamme tilanteesta. Yritämme saada huomisen aikana laukut perille asiakkaille, Finnairin viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomille.

Ruuhkahuippu usein perjantaisin

Liikkeellä on juuri nyt muun muassa paljon suomalaisia talvilomalaisia. Helsinki-Vantaalta lähtevä lentomatkustaja joutuu pisimpiin lähtöselvitys- ja turvatarkastusjonoihin yleensä juuri perjantaina aamulla tai iltapäivällä.

Finavian sivuilta selviää, että koko päivää koskevan jonotusennusteen mukaan jonotusaika on ollut kello 15 jälkeen noin 15 minuuttia, mikä on harvinaisen paljon.

Jonotusajan arvioitu kesto perustuu sekä kuluvan päivän ennustettuun matkustajamäärään että historiatietoon, joka saadaan matkalippujen tarkistusautomaateista. Automaateista kerätyn historiatiedon perusteella voidaan arvioida, kuinka paljon ennen lentoa matkustajat saapuvat turvatarkastukseen.

Tänään perjantaina käyttöön otettujen uusien ohjeiden mukaan matkustajia pyydetään ottamaan kaikki elektroniset laitteet pois käsimatkatavaroista ennen turvatarkastukseen menoa ja sijoittamaan ne linjastolta saatavaan tavarakaukaloon.

– Sähköhammasharjat ja partakoneet on otettava pois laukusta, mutta ne voi jättää omiin koteloihin tai pusseihin, Pystynen sanoi aiemmin perjantaina IS:lle.

Hänen mukaansa partakone otetaan pois käsimatkatavarasta etukäteen siksi, että sitä ei enää erikseen tarvitse penkoa laukusta läpivalaisun jälkeen. Tämä nopeuttaa koko prosessia, kun laukkujen penkominen ja uudelleentarkastukset vähenevät.