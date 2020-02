”Miksi valehdeltiin Suomen kansalle?” Kansanedustaja haluaa Yleisradion tilille suomettumisen vuosista

Kokenut kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) pitää Yleisradiota yhtenä pahimpana suomettajana kylmän sodan aikana. Hänen mielestään se valehteli suomalaisille pitkään ja tietoisesti Neuvostoliitosta.

Lievää ironiaa äänessään Ben Zyskowicz naureskelee, että kun Tšekkoslovakian miehityksestä tuli vuonna 2018 kuluneeksi 50 vuotta, Yle yritti tehdä Prahasta raportoineesta kommunisti Lieko Zachovalovásta (1927–2017), kommunistipoliitikko Yrjö Leinon tyttärestä, sinivalkoista ääntä, Prahan sankaria.

– Ylen saagassa hänestä on tehty eräänlaista sankaria, koska hän Neuvostoliiton hyökättyä ja miehitettyä Tshekkoslovakian tappeli tsekkiläisen puhelinkeskuksen hoitajan kanssa. Kuinkahan monta kertaa on ajettu ulos se kohta, kun hän tappelee keskuksen kanssa, että antakaa minulle vielä muutama sekunti.

– Mutta jo seuraavana päivänä hän valehteli Suomen kansalle, että Tšekkoslovakia on edelleen vapaa maa, ja kaikki sen valtiolliset instituutiot toimivat. Siis kun maa oli edellisenä päivänä miehitetty, niin hän valehteli Suomen kansalle jo seuraavana päivänä, että Tshekkoslovakia on vapaa maa, vaikka se oli kaikkea muuta kuin vapaa maa, Zyskowicz kauhistelee.

Zachovalová on silti Ylen synneistä pienimmästä päästä verrattuna siihen, millaiseksi meno äityi 70-luvulla suhteessa punaiseen suureen kommunistinaapuriin. Zyskowicz jatkaa.

– Yle teki kiiltokuvapropagandaa Neuvostoliitosta. Se vaikeni kaikista epäkohdista. Tunnettuja ovat esimerkiksi television Naapurineljännes ja radiossa pyörinyt Näin naapurissa, jossa lähinnä APN:n propagandan pohjalta kerrottiin, millaista Neuvostoliitossa on.

– Lisäksi oli Reino Paasilinnan (myöhemmin Ylen pääjohtaja) kolhoosiohjelma, Kolhoosi Itä-Siperiassa. Leena Sharman kirjassa Ikuiset ystävät (SKS) Neuvostoliiton viranomaiset sensuroivat ohjelmasta 267 kohtaa. Leikkauksista ei mainittu lopputeksteissä mitään. Samalla Paasilinna arvosteli yleisradiopolitiikkaa käsittelevässä pamfletissaan amerikkalaista saippuasarjaa Peyton Placea. Miljoonayleisön Suomessakin kerännyt sarja oli Paasilinnan mielestä osoitus kansakunnan rappiosta.

Zyskowicz jakaa Ylen toimittajat kolmeen rooliin.

Ensiksi Moskovan kirjeenvaihtajat.

– Aarre Nojonen ja Reijo Nikkilä lähettiin Moskovaan valehtelemaan Suomen kansalle. He olivat tietoisia kommunisteja ja halusivat edistää kommunismin asiaa Suomessa. He tekivät Ylen uutis- ja ajankohtaisraportoinnissaan propagandaa Neuvostoliiton puolesta.

– Sitten on porukka, jota kutsuisin opportunisteiksi. Esimerkiksi Näin naapurissa -ohjelmaa oli tekemässä kokoomuslainen Heikki Vuohelainen. Eihän Vuohelainen kokoomuslaisena voinut luulla, että Neuvostoliitossa kaikki on niin ihanaa, mitä hän ohjelmassaan väitti. Kyseessä on opportunismi. Jotta pärjäsit sen ajan Ylessä, sinun piti ulvoa sutena susien mukana. Kun olit vielä kokoomuslainen ja vähän vielä epäiltiin, ettet ole niin neuvostoystävä kuin muut, niin pikkaisen piti vielä tehdä ylikin, jotta voit todistaa olevasi kokoomuslaisuudesta huolimatta ihan yhtä suuri neuvostoystävä kuin muutkin. Näitä oli muitakin.

– Kolmas ryhmä oli hyödylliset idiootit. Leena Pakkanen on kertonut kuuluneensa tähän ryhmään. Ilmaisuhan on V. I. Leninin eli kyse on ihmisistä, jotka eivät ole osa liikettä, mutta tosiasiassa tukevat sitä. Pakkanen oli tekemässä Naapurineljännestä. Hän on kertonut, ettei ymmärtänyt lukiessaan APN:n propagandistisia vastauksia ihmisten kysymyksiin, että ne olivat valheita.

Zyskowicz on vaatinut sekä julkisessa keskustelussa että eduskunnassa, että Ylen pitäisi perata menneisyytensä: Tehdä journalistisin perustein ohjelma tai ohjelmasarja Ylen omasta roolista suomettumisessa.

Monia päätekijöitä on vielä elossa, vaikka moni pohtii suomettumista jo kirkkaimmissa korkeuksissa.

Kysymykset olisivat hänen mukaansa helppoja:

– Miksi tehtiin kiiltokuvapropagandaa? Miksi valehdeltiin Suomen kansalle? Painostiko Tehtaankatu? Painostivatko suomalaiset poliitikot? Jos painostivat, millä ja miksi?

– Suomettumisen mekanismeja olisi aika hyvin avattavissa. Se ei ole myöhäistä vieläkään.

Myönteinen poikkeus Ylen tuotannossa oli talvisotaa edeltäneistä neuvotteluista totuudenmukaisesti kertonut TV-sarja Sodan ja rauhan miehet. Ohjaaja Matti Tapion suurponnistus sai Skp:n taistolaissiipeä luukuunottamatta myönteisen vastaanoton. Tosin Neuvostoliiton suurlähettiläs Vladimir Stepanov raivostui tv-sarjasta.

– Oleellista on, että A-Studiossa tai Ajankohtaisessa kakkosessa haukuttiin aina Yhdysvaltoja ja lännen tekemisiä. Mutta miksei niissä koskaan arvosteltu Neuvostoliiton juttuja?

– Ylessä on viime vuosiin saakka naapurityöhuoneessa tai samalla käytävällä ollut liikaa samoja ihmisiä, jotka joutuisivat suomettumisen ruumiinavauksessa Ylen osalta altavastaajiksi. Tämä on ollut pidättelemässä Yleä, Zyskowicz arvelee.

Juttu on julkaistu alun perin IS:n erikoislehdessä YYA-Suomi vuonna 2019.