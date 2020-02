Messengeriin kilahti viesti, sitten toinen, ja lopulta kaikki päättyi tragediaan

Älä sekoita rakkautta ja raha-asioita. Pahimmassa tapauksessa menevät talo, tavarat ja mummon perintö.

Alkuhuuma on aina ihana. Facebookissa, Messengerissä tai vaikka seuranhakupalvelussa sinua lähestyy amerikkalainen komea uros, vakaassa ammatissa, univormu yllä ja sanoo ne maailman kauneimmat sanat: olet kuningattareni, maailmani, aurinkoni, minulla ei ole ketään muuta tässä maailmassa kuin sinut.

Ihastuksen ja orastavan rakkauden pauloissa et ehkä huomaa niitä kauneusvirheitä mitä viesteissä jo alussa on, kuten että kenraalin englanti on luvattoman huonoa. Olet ehkä lukenut varoituksia romanssihuijareista ja rakkauspetoksista, mutta eiväthän ne voi sinua koskea, sillä vielä kerran se aito rakkaus osuu kohdalle.

Nämä tarinat ovat liiankin tuttuja rikoskomisario Hannu Kortelaiselle Helsingin poliisissa. Verkkorakastajan ansoihin lankeaa ihmisiä yhteiskuntaluokasta riippumatta.

– Uhreissa on yhtä lailla korkeasti koulutettuja ihmisiä kuin matalasti koulutettujakin. Tuntuu jopa, että enemmän on korkeasti koulutettuja, koska heillä on tietysti enemmän rahaa. Koulutus ei suojaa rakkauspetoksissa, Kortelainen kertoo.

Kaava on karu ja toistuva. Sitä kestää muutaman päivän, viikon tai kuukauden.

– Ensin rakennetaan luottamus ja yhteinen kokemuspinta. Jos uhri on vaikka eronnut, huijarikin esittää sellaista. Hän on hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa, kenraali, lääkäri tai vaikka arkkitehti ja aina huomattavan varakas. Hän voi kertoa, kuinka paljon saa kuukausipalkkaa tai erilaisista projekteista rahaa tai jopa tilinsä saldon. Uhria imarrellaan kaikin tavoin, teksti on hyvin kaunopuheista, Kortelainen kertoo.

Kun uhri on saatu ihastumaan ja rakastumaan, iskee yllättävä traaginen tapahtuma, onnettomuus, sairastuminen tai nettirakas on joutunutkin yhtäkkiä mielivaltaisesti vankilaan vieraassa maassa.

– Kun uhri on rakastumisen huumassa ja sitten omalle rakkaalle – jota ei ole koskaan edes nähty – sattuu kauhea tapahtuma, niin järjellinen ajattelu loppuu. Aluksi huijari ei edes pyydä kovin isoa summaa, jotta uhrin on helpompi se laittaa. Sitten pyynnöt lisääntyvät ja summat kasvavat. Rakkauspetosten uhrit menettävät muutamista kymmenistä tuhansista ihan satoihin tuhansiin euroihin. Keskimäärin menetykset ovat kymmeniä tuhansia euroja.

Petollisen rakkauden takia uhri voi ajautua taloudelliseen ahdinkoon.

– Nämä ovat inhimillisiä ja taloudellisia tragedioita. Voi mennä kaikki. Uhri on rakkauspetoksissa kuin kaksi kertaa kölin alta vedetty. Sekin harmittaa, jos joutuu normaalisti huijatuksi siten, että ostaa vaikka olemattoman Aalto-vaasin netistä ja menettää muutaman satasen. Romanssihuijauksissa uhri joutuu kärsimään kaksinkertaisesti, menettämään rahat ja rakkauden, jota ei koskaan oikeasti ollutkaan. Ne ovat tuplasti koskettavia juttua, Kortelainen kuvaa.

Pahimmassa tapauksessa uhri voi menettää omistusasuntonsa selviytyäkseen veloista, sillä kun käyttörahat menevät, osa uhreista ottaa lainaa.

– Uhri on saattanut elää säästeliäästi koko elämänsä, pihistellyt ja kaikki menee huijauksessa. Saattaa mennä myös perityt rahat. Se on kova paikka kertoa omille lapsille, että mummon perintöä ei enää ole, koska se on mennyt amerikkalaiselle kenraalille.

Aina uhri ei usko, vaikka ystävät tai jopa poliisi varoittavat.

– On useita tapauksia, joista lähipiiristä on ilmoitettu huijauksesta poliisille. Seuraus ilmoituksista voi olla se, että uhri loukkaantuu ystävälleen tai sukulaiselleen. Uhri ajattelee, että ystävä haluaa olla hänen onnensa esteenä ja on vain kateellinen. Mieluummin saatetaan katkaista pitkäkin sukulaisuus- tai ystävyyssuhde kuin nettisuhde, jota ei ole koskaan nähtykään.

– Tunne on niin vahva uutta rakkautta kohtaan, ettei järkipuhe aina auta. Kun poliisi soittaa, ei välttämättä uskota silloinkaan. Uhri voi sanoa poliisille, että hän menee naimisiin ja kun rakas tulee Suomeen, niin hän tuo sen näytteille ja kertoo, kuinka hienosti menee.

Montako paria on tullut näytille?

– Ei vielä yhtäkään. Sulhaset ovat jääneet jonnekin muualle. Rakkaus on sokea ja kuuro, Kortelainen toteaa.

Amerikkalaisen kenraalin, majurin, arkkitehdin tai lääkärin takana todellisuudessa on usein nigerialainen huijari. Uhrit ovat 90-prosenttisesti naisia, keski-ikäisiä tai sitä vanhempia.

– Kotimaisia rakkaushuijauksissa homma kääntyy toisinpäin. Niissä uhrit ovat lähes sataprosenttisesti miehiä. Huijari kertoo olevansa köyhä opiskelija. Hän olisi mieluusti tulossa tapaamaan miestä, mutta ei ole varaa ostaa bussi- tai junalippua, joka juuri sillä hetkellä on tarjouksessa.

– Houkutellaan uhri ostamaan, mutta uhri ei onnistu löytämään juuri sitä tarjousta, koska sellaista ei olekaan. Silloin huijari pyytää verkkopankkitunnuksia itselleen, jotta voi sen ostaa itse, koska tarjous on muka ruudulla juuri nyt. Jos erehtyy antamaan verkkopankkitunnuksensa, niillä sitten tehdään kaikenlaista pahaa.

Tuplahuijattujakin on.

– Muutama vuosi aiemmin uhrilta on saattanut mennä vaikka sata tuhatta ja yhä hän lähtee uuteen huijaukseen. Unelma ja haave kumppanin vierelle löytymisestä on niin kova. Taustalla on yksinäisyys. Jos ihminen joutuu huijauksen uhriksi, häntä ei pidä lähipiirin sättiä. Huijattu kärsii muutenkin, turha on enää hänen haavassaan veistä kääntää. Vaikka kuinka olisi muuten tasapainoinen ihminen, niin jossakin elämänvaiheessa voi tulla heikko hetki. Ja siihen heikkoon hetkeen huijari iskee.

– Yleisohjeeni on, ettei rakkautta ja raha-asioita pitäisi sotkea keskenään. Ihastua ja rakastua saa, mutta rahaa ei pidä mennä laittamaan, varsinkaan, jos ei ole koskaan toista osapuolta oikeasti nähnytkään, Kortelainen muistuttaa.

Jutussa on käytetty materiaalina viestiketjuja, joiden lähteenä on Helsingin rikospoliisi. Viestiketju on käyty englanniksi, josta se on suomennettu virheitä korjaamatta.