Ensimmäinen Lohjan murhasta epäillyistä vangittu – IS seuraa oikeudenkäyntiä

Kolme nuorta miestä syytetään murhasta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee perjantaina kolmen nuoren miehen vangitsemista epäiltyinä Lohjalla alkuviikosta tapahtuneesta murhasta.

Oikeus käsittelee miesten vangitsemiset suljetuin ovin. Lehdistön kuitenkin annettiin kuvata ensimmäisenä saliin tuotua epäiltyä ennen oikeudenkäynnin alkua.

Epäillyt ovat syntyneet vuosina 1994, 1999 ja 2001. Heistä vuonna 1994 syntynyt vangittiin syytä epäillä -perusteella. Oikeuden mukaan uhri oli hänelle entuudestaan tuttu. Muiden vangitsemiskäsittelyt ovat vielä edessä.

Heistä vuonna 1999 syntyneellä miehellä on aiempaa rikostaustaa.

Hän on istunut kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen törkeästä ryöstöstä, joka tapahtui Lahdessa vuoden 2017 huhtikuussa. Mies uhkasi kaupan kassatyöntekijää puukolla, ja vaati naiselta rahaa. Mies sai 230 euroa, mutta poliisi sai hänet verekseltään kiinni kaupan ulkopuolelta.

Miehellä on myös muun muassa aiempaa taustaa esimerkiksi varkaudesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Kaikki kolme rikoksesta epäiltyä otettiin kiinni tiistain ja keskiviikon aikana. He eivät vastustaneet kiinniottoa eikä kiinnioton yhteydessä aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Poliisi tutkii tapausta epäiltynä murhana, koska teko on ollut suunnitelmallinen, sen toteuttamiseen on osallistunut useita henkilöitä ja teko on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Poliisi on kertonut uhrista, että hän on syntynyt 1990-luvulla. Teko tapahtui yksityisasunnossa.