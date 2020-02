Tuomittu pahoinpiteli uhreja ja uhkasi tappaa. 49-vuotiaan miehen rikoshistoria on hyvin synkkä.

Helsingin hovioikeus antoi samalle miehelle tuomion kahdesta eri törkeästä raiskauksesta. Se tuomitsi Carl Mikael Hjalmar Areniuksen, 49, yhden vuoden ja 10 kuukauden vankeusrangaistukseen viime vuoden tammikuussa Helsingin Kannelmäessä tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta. Käräjäoikeus oli päätynyt samaan lopputulokseen.

Tuomiossa otettiin rangaistusta alentavana huomioon miehelle aiemmin viime vuoden maaliskuussa annettu käräjäoikeuden tuomio törkeästä raiskauksesta.

Tästäkin törkeästä raiskauksesta hovioikeus antoi nyt tuomionsa. Se pysytti voimassa käräjäoikeuden langettaman kolmen vuoden ja viiden kuukauden vankeusrangaistuksen maaliskuussa 2018 tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta ja syyskuussa 2017 tapahtuneesta pahoinpitelystä.

Viime vuoden tammikuussa tapahtuneessa törkeässä raiskauksessa mies pakotti liikuntarajoitteisen naisen sängylle, löi avokämmenellä eri puolille vartaloa ja kasvoja, repi hiuksista ja raiskasi uhrin. Kun uhri huusi apua, mies uhkasi tappaa. Uhri pääsi pakenemaan rappukäytävään, mutta mies veti uhrin takaisin asuntoon. Asunnossa mies jatkoi lyömistä, väänsi voimakkaasti uhrin käsiä ja kuristi tätä kaksin käsin ja pakotti uhrin hieromaan itseään.

– Hän repi minua hiuksista. Lopetin vastustelun siinä vaiheessa, kun hän uhkasi tappaa minut, uhri kertoi poliisille.

Kuristaminen oli niin voimakasta, että uhri pelkäsi kuolevansa.

– Hän otti minua kaksin käsin kurkusta kiinni ja nosti minut ikkunaa vasten. En saanut henkeä ja minusta tuntui, että silmäni pullistuvat ulos. Jalkani ja käteni sätkivät ja olin varma, että kuolen siihen paikkaan. En saanut happea varmaan muutamaan minuuttiin, uhri kertoi.

Teon jälkeen uhri vuoti verta. Hänelle aiheutui vammoja.

Hänen psyykkinen vointinsa huononi ja hänelle tuli painajaisia, ahdistusta ja paniikkioireita.

Syyttäjä vaati hovioikeudessa, että miehelle tuomittu rangaistus olisi korotettu kuudeksi vuodeksi vankeutta. Syyttäjän mielestä käräjäoikeuden tuomio oli liian lievä, koska teko oli väkivaltainen ja uhrina liikuntarajoitteinen nainen. Uhri oli puolustuskyvytön vailla mahdollisuutta paeta tai saada apua.

Mies tuomittiin maksamaan uhrille 10 000 euroa kärsimyksestä ja kivusta ja särystä.

Maaliskuussa 2018 tapahtuneessa törkeässä raiskauksessa mies laittoi noin 20 sentin terällä varustetun keittiöveitsen uhrin kaulalle ja raiskasi uhrin. Uhri oli tavannut miehen baari-illan jälkeen.

Uhrin oli erittäin vaikea kertoa tapahtumista järkytyksen vuoksi käräjäoikeudessa. Oikeus arveli, että hänellä oli rikoksen tekohetkellä myös jonkinlainen sokista aiheutunut muistikatkos.

Uhri lähetti ystävälleen asunnostaan tekstiviestin: ”Pahinta mitä ihmiselle voi tapahtua? Puukollinen raiskaus.” Viesteissä hän pyysi apua ja pelkäsi, että kuolee.

Mies tuomittiin maksamaan tämän törkeän raiskauksen uhrille 8 400 euroa kärsimyksestä ja kivusta ja särystä. Uhri joutui teon takia muuttamaan pois asunnostaan.

Molemmissa raiskauksissa yhdynnät olivat suojaamattomia.

Miehen rikoshistoria on hyvin synkkä. Hänet on myös aiemmin tuomittu raiskauksista, MTV:n selvityksen mukaan myös Virossa. Maaliskuussa 2018 tapahtuneen raiskauksen hän teki oltuaan vapaalla vankilasta pari kuukautta. Siksi tässä kolmen vuoden ja viiden kuukauden vankeusrangaistuksessa on mukana myös jäännösrangaistusta sata päivää.

Mies on myös ryöstänyt äitinsä.