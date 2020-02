Sadealue tuo huonon ajokelin suureen osaan maata – jokien ennustetaan tulvivan

Lauantaina maahan saapuu uusia sateita, ja myrskypuuskista varoitetaan myös etelärannikon maa-alueilla.

Perjantaina on luvassa sateita lähes koko maahan, kertoo Ilmatieteen laitos.

Sadealue levittäytyy lännestä Suomeen yöstä alkaen. Lappiin sateet tuovat entisestään lisää lunta. Lapissa on jo valmiiksi monin paikoin poikkeuksellisen paljon lunta, ja lumikuormaa on ollut jo haitaksi asti.

Lännessä sateet saadaan aluksi lumena, mutta ne muuttuvat myöhemmin vedeksi. Itä-Suomessa saadaan ajoittaisia lumi- ja räntäsateita.

Ajokeli on huono suuressa osassa maata räntä- ja lumisateen vuoksi. Etelä-Lapissa ajokeli on erittäin huono. Alueelle on odotettavissa runsaita lumisateita samalla, kun lämpötila nousee nollan tuntumaan. Lämpenemisen takia myös tykkykuorma puissa kasvaa, mikä voi aiheuttaa vaaraa.

Pohjois-Lapissa on pikkupakkasia. Maan etelä- ja keskiosissa päivälämpötila vaihtelee nollan ja viiden asteen välillä.

Lisäksi koko maassa on navakkaa ja puuskaista tuulta. Ilmatieteen laitos varoittaa kovasta tuulesta kaikilla merialueilla.

Sateet tuovat myös tulvariskin

Myös lauantai on Etelä- ja Keski-Suomessa kostea, kun lännestä leviää maahan uusia sateita. Päivällä lämpötila kohoaa nollan tuntumaan tai yläpuolelle lähes koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Merialueita koskeva kovan tuulen varoitus on voimassa myös lauantaina, jolloin myrskypuuskista varoitetaan myös etelärannikon maa-alueilla.

Suomen ympäristökeskus (Syke) varoittaa sateiden myötä uudesta tulvariskistä. Syken tulvakartan mukaan jokien ennustetaan tulvivan maan etelä- ja länsiosissa etenkin lauantaina.