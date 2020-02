Mitä intistä jää oikeasti käteen? Varusmiehet iskivät 5 tärkeintä opittua asiaa pöytään

Kaartinjääkärit listasivat varusmiespalveluksen tärkeimmät opit. Kuulostavatko tutuilta?

Varusmiespalvelus on rankkaa ja samalla kiinnostavaa aikaa. Opeteltavaa on paljon, ja päivät venyvät pitkiksi.

Kaartin jääkärirykmentin esikunta- ja viestikomppanian varusmiehet vannoivat sotilasvalansa helmikuun puolivälissä. Alokasaika jäi näin ollen taakse.

Tuoreet kaartinjääkärit kertovat nyt lyhyesti ja ytimekkäästi, mitkä ovat tärkeimpiä varusmiespalveluksessa opittuja asioita.

Yllä olevalla videolla varusmiehet kertovat tärkeimmät oppinsa.

1. Siisteys

Tuvan siisteys nousee välittömästi puheenaiheeksi, kun keskustelu kääntyy tärkeimpiin opittuihin asioihin. Osalle siivoaminen on tuttua hommaa, mutta nyt tupatoverit pitävät yhdessä huolen siitä, että asuintilat ovat siistissä kunnossa.

Kaartinjääkäri Karim Al Kurdi kuittaa asian lyhyesti kameralle.

– Siisteys on täällä tärkeää.

”Siisteyden ja järjestyksen ylläpito niin maastossa kuin kasarmilla on palvelusturvallisuuden perusedellytys. Epäsiisteys ja -järjestys ovat usein osasyynä vaaratilanteisiin ja tapaturmiin, esimerkiksi kaatumisiin ja liukastumisiin. Hyvällä siisteydellä ja järjestyksellä voidaan myös parantaa paloturvallisuutta ja yleistä viihtyvyyttä.” -Sotilaan käsikirja 2020

2. Täsmällisyys

Aikataulua seurataan intissä kirjaimellisesti kellontarkasti. Varusmiehet kahlaavat päivä-, viikko- ja koulutusohjelmia läpi harjoitus harjoitukselta ja oppitunti oppitunnilta.

Täsmällisyydestä tulee ensimmäisestä päivästä lähtien keskeinen osa palvelusta.

– Täsmällisyys, sitä on täällä koko ajan, kaartinjääkäri Teemu Elo kuittaa.

”Saavu tilaisuuteen sovittuna aikana. Ilmoita, jos myöhästyt tai et pääse tapaamiseen tai paikalle sovitusti. Pyydä kohteliaasti anteeksi, jos myöhästyt.” -Sotilaan käsikirja 2020

Varusmiespalveluksessa kello tulee tutuksi. Uusia alokkaita matkalla ensimmäistä kertaa aamutoimille Santahaminassa tammikuussa 2019.

3. Luottamus

Varusmiespalvelus on täynnä sosiaalista toimintaa oli kyseessä sitten tupaporukka, ryhmä tai joukkue. Kanssakäyminen muiden kanssa vaatii luottamusta.

Kaartinjääkäri Samuel Grönholm nostaa luottamuksen tärkeimmäksi oppimakseen asiaksi.

– Täällä pitää luottaa tupatovereihin, kouluttajiin, johtajiin ja ihan kaikkiin. Se on tärkeintä.

”Sotilaan sosiaalisen toimintakyvyn keskiössä on ryhmäkiinteys, joka on poikkeusolojen taistelutehon kannalta ratkaiseva tekijä. Sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa kykyä hahmottaa itsensä ja valmiuksia toimia osana ryhmää. Sosiaalisen toimintakyvyn edellytyksenä on muun muassa hyvä itsensä tunteminen ja toisaalta kyky eläytyä toisen ihmisen kokemukseen.” -Sotilaan käsikirja 2020

4. Sopeutuminen

Nykyikäluokista peräti joka kolmas mies jättää varusmiespalveluksen suorittamatta. Yleensä syinä ovat erilaiset mielenterveyden ongelmat. Sopeutuminen inttielämään ei ole yhtä helppoa kaikille.

Erityisesti yhdessä tekeminen, tupaelämä, yhteiset suihku- ja vessatilat aiheuttavat saavat monet ahdistumaan. Sopeutumista oppii väistämättä varusmiespalveluksen aikana, arvioi kaartinjääkäri Jarkko Hyvärinen.

– Tärkeintä on pystyä sopeutumaan erilaisiin asioihin – jopa sellaisiin, joista ei edes tykkää. Niihin on pakko sopeutua ja päästä sitä kautta eteenpäin.

”Lisäksi päämääränä on, että alokasjakson jälkeen koulutettava on sopeutunut varusmiespalvelukseen, kykenee suoriutumaan yksittäisen taistelijan tehtävistä toimintakykynsä säilyttäen ja on toimintakyvyltään valmis koulutushaarajakson koulutukseen.” -Sotilaan käsikirja 2020

5. Positiivinen mieli

Varusmiespalvelus voi olla välillä raskasta, ja osa saattaa kokea arjen vaikeaksi. Kaartinjääkäri Jooa Keränen alleviivaa asenteen merkitystä.

– Ilman positiivista mieltä tämä olisi aika hirveää aikaa.

”Sotilaan toimintakykyyn liittyy keskeisesti myös asenne ja motivaatio. Kyky ja valmius muuttuvat toiminnaksi ainoastaan silloin kun yksilöllä ja ryhmällä, on tahto toimia kykyjen mahdollistamalla tavalla.” -Sotilaan käsikirja 2020