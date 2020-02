Miehistä joka kolmas keskeyttää armeijan – nettiriippuvuus yhtenä kasvavana syynä

Varusmiespalvelus jää nykyään suorittamatta jopa joka kolmannelta suomalaismieheltä.

Määrä on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna – ja melkoisen selvästi esimerkiksi vuosituhannen alkupuoleen nähden, jolloin armeijan keskeyttämisprosentti oli koko maassa noin 12.

Ylen viimeviikkoisessa haastattelussa maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko linjasi, että ”fyysiset syyt” ovat keskeytyssyinä melko pienessä roolissa.

– Mielenterveyteen liittyvät haasteet ovat suurimmat keskeyttämisen syyt. Koetaan ahdistusta. Sama karsinta on kutsunnoissa, Hulkko linjasi Ylen haastattelussa.

Monen mielenterveyssyistä palveluksensa keskeyttävän asevelvollisen kohdalla kyse on nimenomaan sopeutumattomuudesta armeijan olosuhteisiin ja arkeen. Puhutaan ”sopeutumishäiriöistä”, joiden taustalta voi löytyä yhden jos toisenlaisia konkreettisimpia syitä – kuten ahdistus yhdessä tekemiseen ja samassa tuvassa asumiseen tai samoissa vessatiloissa asioimiseen.

IS on viime aikoina saanut vinkkejä siitä, että myös esimerkiksi nettiriippuvuus on nykyään yksi selkeä syy ”intin” keskeyttämiseen. Nettiriippuvuudesta on alettu puhua yhteiskunnassa kasvavassa määrin, eikä ilmiö ole IS:n selvityksen perusteella vieras enää armeijan kasarmeillakaan. Se on armeijan sisäpiirilähteiden mukaan päinvastoin ”selvästi kasvamassa”.

Pääesikunnan tiedotuspäällikkö Max Arhippainen vahvistaa, että keskeyttämisiä aiheutuu myös nettiriippuvuudesta, eräänlaisena piilosyynä.

– Juttelin tästä aiheesta asiantuntevan lääkärimme kanssa. Kyllä nettiriippuvaisia löytyy myös armeijasta, Arhippainen sanoo.

– Nettiriippuvaisten määrää on kuitenkin vaikea arvioida, koska sitä ei ole määritelty taudiksi. Näin ollen armeija ei tilastoi nettiriippuvuutta laisinkaan. Esiintyvät, palveluksen keskeyttämiseen johtavat nettiriippuvuudet menevät erilaisten ahdistuneisuus- ja sopeutumishäiriösyiden sisälle.

Maavoimissa keskeyttämissyyt jaetaan fyysisiin ja mielenterveydelliseen syihin sekä siviilipalelukseen hakemiseen. Suomalaiset käyttävät nykyään internetiä, ”elektronista morfiinia”, huomattavasti enemmän kuin vuosituhannen alussa, ja liialliseksi sen käytön nähdään kasvaneen nimenomaan nuorten parissa.

Tutkimusten perusteella on arveltu, että nettiriippuvaiset käyttävät internetiä vähintään noin 35 tuntia viikossa. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan suurkuluttajia ovat kaikki 3–4 tuntia nettiä päivittäin käyttävät.

– Monet nuoret viettäisivät nykyään mielellään lähes kaiken vapaa-aikansa internetissä, joten terveellä maalaisjärjellä voisi ajatella, että nettiriippuvaisten määrä olisi kasvanut myös armeijassa. Mitään tilastoitua faktaa asian tueksi ei kuitenkaan siis ole, Arhippainen selvittää.

– Nettiriippuvuus ei yksinään riitä syyksi palveluksesta vapauttamiseen, mutta se voi olla yksi selkeä tekijä, joka aiheuttaa sopeutumishäiriöitä.

Nettiriippuvuus ei ole uusi ilmiö armeijassa(kaan). Ensimmäisen kerran asia nousi tapetille jo vuonna 2004, jolloin ensimmäiset alokkaat vapautettiin asepalveluksesta nettiriippuvuuden vuoksi. Armeijan päivärytmi ja säännöt olivat käyneet ylivoimaisiksi joillekin sellaisille alokkaille, jotka olivat viettäneet kotona lähes kaiken aikansa tietokoneen ääressä.

– Nettiriippuvuus ei ole mikään yksi irrallinen syy keskeyttämiseen, vaan usein nämä alokkaat eivät ole muutenkaan henkisesti valmiita asepalvelukseen, komentajakapteeni Jyrki Kivelä pääesikunnan asevelvollisuusosastolta kertoi tuolloin Demari-lehdelle.