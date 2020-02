Ympäri Suomea järjestetään pubivisoja, joissa mitataan olennaisen ja täysin turhan tiedon osaamista. Osallistu nyt IS:n tuoreeseen pubivisaan!

Pubivisoja järjestetään varsinkin silloin, kun ravintoloissa on muuten vähän hiljaista. Konsepti on usein sama: kysymyksiä on parikymmentä ja ne on jaoteltu eri aihealueisiin.

IS:n pubivisa on yleisvisa, jossa on neljä aihealuetta: ajankohtaiset uutiset ja asiat, viihde, yleistieto ja urheilu. Osa kysymyksistä on ihan perus yleistietoa, osa vaatii vähän enemmänkin triviaalitiedon osaamista!

Jos testi ei näy alla, pääset siihen täältä.