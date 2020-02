Jyrki Lehtolan kolumni: Rantalan Rikun satutunti

Suomi on täynnä eksoottisia heimoja, kansoja, lähiöitä, maita sekä mantuja, joissa kaikuu Riku Rantalan ihasteleva ääni syrjäytyneen Suomen ensiluokkaisen itkun peittäen, kirjoittaa Jyrki Lehtola.

Hei lapset ja lapsenmieliset, jotka arvostatte meikäläisen turinoita!

Rantalan Riku tässä! Kerron teille nyt sadun Suomesta, mutta ensin kerron vähän äijästä itsestään!

Olen äijien äijä, uccojen ucco, kotonani sekä Katajanokan kerjäläiskujilla että Ankkalinnan sotatantereilla. Olen syönyt hyönteisiä, lepakoita ja ihmisiä ja ne kaikki maistuvat samalta – vaaralta!

Olen matkannut pitkin maailmaa ruokaa ja kiehtovia lukutaidottomia etsimässä, mutta sitten tuli ilmastonmuutos, vaikka vastustin sitä. Se on lapset ikävä asia, koska kuvausryhmän kanssa lentäminen muuttui moraalisesti kyseenalaiseksi, ja moraali on se, jolla pennoseni maailmalta kerään voidakseni jakaa ne vähäosaisille.

” Suomalaiset eivät tiedä, mitä kaikkea ihanaa Suomi pitää sisällään, mutta minäpä kerron sen heille.

Siksi eräänä iltana Tehtaankadulle poteroa kaivaessani keksin: Suomi! Suomalaiset eivät tiedä, mitä kaikkea ihanaa Suomi pitää sisällään, mutta minäpä kerron sen heille.

Olen tehnyt sen kerran aiemminkin. Olin kirjoittanut kaverini kanssa kirjan, Matkaoppaan syrjäytettyjen Suomeen, jossa leikittiin viinalla, huumeilla ja naisilla. Sitten kaverini tuomittiin kahdesta seksuaalirikoksesta, ja muistin, ettei se ollutkaan kaverini, enkä ollutkaan kirjoittanut kirjaa, joka ei ollutkaan matkaopas, vaan romaani, huh-huh, läheltä piti!

Siksi oli matkattava Suomeen uudestaan! Ja tiedättekö mitä?! Tämä on ihana maa, jota te ette arvosta kylliksi, tuskin edes tiedätte, kuinka aitoa autiossa lähibaarissanne on, kun se on täynnä humalaisia helsinkiläisiä!

On katsottava kauas, jotta näkee lähelle, ja siinähän Rantalan Riku jo seisookin!

Suomi on täynnä eksoottisia heimoja, kansoja, lähiöitä, maita sekä mantuja, joissa kaikuu Riku Rantalan ihasteleva ääni syrjäytyneen Suomen ensiluokkaisen itkun peittäen.

Tutustukaa Suomeen, läheltäkin voi löytyä ihanuuksia! Tiesittekö, että junat kulkevat raiteilla? Että Lapissa asuu katujengi, jota kutsutaan hämäläisiksi? Että Forssassa majailee porilaisten vaarallinen heimo, joka rypyttää nenillään karjalanpiirakoita ja vihollisiaan?

” Olipa rentouttavaa seikkailla turistina toisten arjessa!

Tästä kaikesta te ette tiedä, mutta onneksi tein siitä tv-sarjan!

Viikonloppuna vein mamman Itä-Helsinkiin ja tempauduin siellä välittömästi lomatunnelmiin! Mieleeni nousi hämmennys: Mikseivät paikalliset tempaudu arkensa keskellä lomatunnelmiin?!

Itä-Helsingissä istuimme riksametrossa, kävimme Alppiharjun pommitetussa elokuvateatterissa, hiivimme maastopuvuissa Ivana Itä-Helsingin ase- ja mekkomyymälään, uskaltauduimme Taka-Töölön slummeihin mamman hengestä välittämättä, söimme Wienerleike-nimisen koiran ja vietimme yön Kainuun taivaan alla hotellin vaaraa tihkuvissa lakanoissa.

Ja kävi kuten muillakin matkoillani! Olipa rentouttavaa seikkailla turistina toisten arjessa! Kyllä teidän kelpaa!

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.