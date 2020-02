Poliisilta uutta tietoa Lohjan henkirikoksesta: Kolme otettu kiinni, tapausta tutkitaan murhana

Poliisi on ottanut kaikki kolme epäiltyä kiinni. Teko oli poliisin mukaan suunniteltu.

Lohjan Virkkalassa maanantain ja tiistain välisenä yönä tapahtuneeseen henkirikokseen liittyy poliisin kolme epäiltyä tekijää. Kaikki rikoksesta epäillyt on otettu kiinni.

Poliisi julkaisi eilen tiedotteen, jossa yhden rikoksesta epäillyn nimi ja kuva annettiin julkisuuteen. Poliisin mukaan epäillyn nimi ja kuva julkaistiin, koska kyseessä oli erityisen vakava rikos ja epäillyn tavoittaminen oli tärkeä myös mahdollisten uusien rikosten estämiseksi. Epäillyn vaarallisuutta muille henkilöille ei voitu poliisin mukaan sulkea pois.

Kaikki kolme rikoksesta epäiltyä otettiin kiinni tiistain ja keskiviikon aikana. He eivät vastustaneet kiinniottoa eikä kiinnioton yhteydessä aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Länsi-Uudenmaan poliisi sai epäiltyjen kiinniottoon ja henkirikoksen selvittämiseen apua myös Helsingin poliisilaitokselta ja Keskusrikospoliisilta.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tulee esittämään epäiltyjä vangittavaksi. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä murhana, koska teko on ollut suunnitelmallinen, sen toteuttamiseen on osallistunut useita henkilöitä ja teko on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Poliisi on kertonut uhrista, että hän on syntynyt 1990-luvulla. Teko tapahtui yksityisasunnossa.