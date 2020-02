Löi pakenevaa uhria kymmeniä kertoja veitsellä – murhaaja lasketaan vapaaksi

Hovioikeus perusteli vapauttamista sillä, että mies on ollut vapautensa menettäneenä 15 vuotta.

Helsingin hovioikeus päätti laskea vapaaksi elinkautisesta vankeudesta miehen, joka murhasi 34-vuotiaan uhrin lyömällä tätä ensin kerrostaloasunnon sisätiloissa nyrkillä. Kun uhri pakeni ulos, mies seurasi ja iski tätä pullolla ja pitkäteräisellä veitsellä kymmeniä kertoja.

Teko tapahtui Forssassa helmikuussa 2005.

Teon jälkeen mies yritti ensin laittaa ruumiin jätesäkkiin ja sen jälkeen siirtää sitä lastenrattailla nuorten miesten avustamana. Rattaat menivät kuitenkin ruumiin painosta rikki.

Rikosseuraamuslaitos ei puoltanut vapauttamista.

Hovioikeus perusteli vapauttamista sillä, että mies on ollut vapautensa menettäneenä 15 vuotta. Vapauttamisen puolesta puhuivat hovioikeuden mielestä myös ne seikat, että mies on suorittanut vankilassa ammatillisia opintoja, osallistunut vankilan toimintaan ja tehnyt myös siviilitöitä. Miehellä on siviilissä hovioikeuden mukaan hyvä tukiverkosto.

Vapauttamista vastaan puhui se, että mies on rangaistuksen aikana syyllistynyt rikkeisiin, joihin sisältyi päihderikkomuksia.

Kokonaisharkinnassa hovioikeus päätyi kuitenkin vapauttamisen puolelle.

Mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen 1. huhtikuuta 2021.