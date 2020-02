Natsikultaa jahdattiin mäkiviikon maisemissa – pienessä Alppien kaksoiskaupungissa oli jotain pahasti vialla

Garmisch-Partenkirchenissä haisi mädännäisyys.

Nimi Garmisch-Partenkirchen tuo mieliin muistoja Keski-Euroopan mäkiviikoilta. Matti Nykäsen riehuminen ja Anssi Kukkosen katoaminen ovat viattomia säröjä idyllissä. Pääosassa ovat terve ulkoilmaelämä, talviurheilu, matkailu ja alppimaisemat.

Paitsi, että: ”Garmisch-Partenkirchenissä oli siis jotakin mätää – mutta mistä mädän haju kantautui, oli vaikeasti selvitettävissä”, kirjoittaa ahvenanmaalainen Marcus Wallén suomeksi käännetyssä kirjassaan Kadonneen natsikullan jäljillä (Bazar).

Toinen maailmansota oli päättynyt, ja pieneen Ylä-Baijerin kaksoiskaupunkiin, jossa oli v. 1936 järjestetty talviolympialaiset, perusti yhden päämajoistaan Liittoutuneiden amerikkalainen miehityshallinto. Siitä sikisi gangsterien paratiisi.

Marcus Wallén kirjoitti teoksen Kadonneen natsikullan jäljillä.

Kaupungin ulkopuolella vuoristossa lehtikuusien, kuusien ja pyökkien verhoamat rinteet laskeutuivat turkoosinväriseen Walchensee-järveen. Aika äskettäin rinteillä oli lapioitu ja räjäytelty ja peitelty kuoppia. Niihin oli hyvän paikallistuntemuksen omaavien alppijääkärien ja SS-miesten johdolla kätketty säkeittäin kultaharkkoja ja seteleitä, muun muassa dollareita. Säkit olivat tulleet halki raunioituneen Saksan kahdella junalla (”Kotka” ja ”Naakka”) ja Opel Blitz -kuormureilla.

Kuolemaansa kouristeleva natsihallinto oli evakuoinut valtionpankin kulta- ja valuuttavarantoja, omia ja varastettuja, kuvitteelliseen Alppilinnakkeeseen Baijeriin, sinne, mistä kaikki oli alkanutkin, Hitlerin nousu.

Walchenseen rinteiden kätköjä vartioi kapteeni Hans, joka nukkuikin metsissä. Hän näki rinteeltä kotitaloonsa, jossa äiti ripustaisi lakanan sijasta ikkunaan punaisen tyynyliinan, mikäli amerikkalaiset lähestyisivät. Ruokaa kapteenille vei polun varren onttoon puuhun hänen serbialainen rakastettunsa Vera. Se oli kuin Hannu ja Kerttu -sarjan kansansatua, mutta totta.

Alhaalla Garmisch-Partenkirchenissä Valkoisen Hevosen kellarikrouvissa viihtyivät niin amerikkalaiset sotilasvirkamiehet kuin saksalaiset hämärämiehet. Valkoinen Hevonen oli mustan ja vieläkin pimeämmän pörssin keskus. Bisnes kukoisti, mutta se ei kestänyt alppiauringon valoa. Kaikilla Yhdysvaltain armeijan upseereilla ei ollut puhtaita jauhoja jeepeissään. Kaikki oli kaupan, myös huumeet, seksi ja hyvä omatunto.

Tässä maailmassa Matti Nykänen ja Anssi Kukkonen olisivat olleet pyhäkoulupoikia. ”Garmisch-Partenkirchenissä ei kaikki ollut hyvin”, Wallén varoittaa.

Valkoisen Hevosen krouvia johti Zenta Hausner, jota kutsuttiin Yön kuningattareksi tai Herttarouvaksi. Hän oli suuremman maailman versio Minna Craucherista, politiikan, vakoilun, rikoksen ja bisneksen rajapinnoilla häilyneestä juonittelijasta, joka kohtasi väkivaltaisen kuoleman kodissaan Helsingin Töölössä.

Lapuan liike epäili Craucheria kaksoisagentiksi. Likaisen työn teki ekonomi Olavi Runolinna. Petturiksi epäiltiin Herttarouvaakin, mutta kuka olisi ”Alppien Runolinna”?

Herttarouva seurusteli amerikkalaisen kapteenin kanssa, joka johti paikallista internointileiriä. Yksi leirille suljetuista oli aatelinen diplomaatti, jonka nimi on Suomessa tuttu: Wipert von Blücher toimi natsi-Saksan lähettiläänä Helsingissä 1933–44. Saksan romahdettua hän oli hakeutunut Garmischiin, jossa omisti Haus Hohe Halden osoitteessa Gsteigstrasse 38.

Saksan Helsingin -lähettilään Wipert von Blücherin kumpikin poika sekaantui Walchenseen aarrekätköihin. Isä oli lähellä kotia internointileirillä.

Öisin Walchenseen rinteillä aherrettiin. Kätköjä avattiin ja säkkejä siirreltiin uusiin kätköihin. Osa katosi, osa löytyi, osa katosi uudelleen, ja vain kuitti jäi. Kuormista syötiin sekavissa oloissa kaksin käsin, niin amerikkalaiset kuin saksalaiset.

Suuret määrät seteleitä löytyi Haus Hohe Halden puutarhan tomaattipenkistä. Kätkijä oli Blücherin parikymppinen kuopus Hubert, hurmaavaksi kuvailtu aatelisvesa. Hänen kummisetänsä oli kuuluisa ruotsalainen tutkimusmatkailija Sven Hedin.

Kun Baijeri oli niin sanotusti jo nähty, Hubert ui Reinin yli Sveitsiin. Vai matkustiko hän sinne Yhdysvaltain armeijan upseerin kyydissä jeepillä mukanaan runsaasti rahaa? Natsikullan tarinassa harva on täysin varmaa, mutta moni mahdollista.

Myöhemmin Hubert siirtyi Argentiinaan kautta Yhdysvaltoihin, teki käsikirjoittajana töitä suurille elokuvastudioille, palasi kotimaahansa ja ohjasi debyyttinsä Gangsterjagd in Lederhosen (Gangsterijahtia nahkahousuissa). Myöskään nimellä HB Corell kirjoitetut scifi-romaanit eivät olleet suuri menestys.

Natsit kätkivät aarteitaan myös kaivoskuiluihin, mutta eivät tähän puolalaiseen tunneliin, jonka ”kultajunan tarina” vuonna 2015 innosti Marcus Wallénin kirjoittamaan esikoisteoksensa.

Palataan Garmischiin.

Herttarouva alias Zenta Hausner löytyi aamulla 23. joulukuuta 1947 omasta keittiöstään. Niskan ja kaulan läpi isketty puukko oli naulannut vainajan kiinni lattiaan. Kasvojen toinen puoli oli murskattu kirveellä veriseksi tohjoksi.

Vaikka koruja oli kadonnut, suuri määrä seteleitä oli jäljellä. Enemmän murhaajaa oli kiinnostanut Herttarouvan muistikirjan yksi sivu, jonka hän oli repinyt mukaansa. Koira ei ollut haukkunut. Uhri ja tekijä olivat juoneet kahvia. Kello oli ollut neljä aamulla. Murhaajaa ei koskaan tavoitettu.

Herttarouvan kohtalo on yksi monista langoista Wallénin paksussa esikoisteoksessa, jossa samaan loimeen on kudottu maailmansodan historiaa Anthony Beevoriin tukeutuen, Saksan miehittämien maiden kultavarantojen erikoisia vaiheita sekä klassinen natsikullan metsästys, jossa Wallén on hyödyntänyt erityisesti kahta perusteosta, Ian Sayerin ja Douglas Bottingin Nazi Gold ja W Stanley Mossin Gold is Where You Hide it.

Wallen sivuaa myyttistä järjestöä Odessaa, joka auttoi natsi-Saksan sotarikollisia siirtymään Etelä-Amerikkaan, mutta jota ei ehkä koskaan ollut olemassa.

Expressenille ja Hufvudstadsbladetille toimittajana työskennellyt Wallén, 47, innostui natsikullasta seurattuaan kesän 2015 kansainvälistä ”Ruokolahden leijonaa”, maanalaiseen umpitunneliin Puolan Walbrzychissa maatutkilla paikallistetun natsien kadonneen kultajunan tapausta. Mitään junaa ei ollut, eikä kultaa.

