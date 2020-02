Kumpi voittaisi, Growler vai Venäjän paras ilmatorjuntajärjestelmä?

Boeingin elektronisen sodankäynnin hävittäjä on saamassa päivityksen ja uudet välineet, ja tätä pakettia tarjotaan myös Suomelle.

Ilmailu- ja avaruusyhtiö Boeing kauppaa Suomen ilmavoimien Hornet-koneiden korvaajiksi kovaksi kehuttua kaksikkoa: F/A-18 E/F Super Hornetia ja elektroniseen sodankäyntiin erikoistunutta EA-18G Growleria. Yhtiö esitteli koneita keskiviikkona medialle Satakunnan Lennoston tukikohdassa Pirkkalassa.

Pelkistetty kuvaus näiden koneiden ilmasotataktiikasta voisi olla vaikka tällainen: kun Growler potkaisee oven rikki, sisään hyökkää Super Hornet. Toisin sanoen, Growler lamauttaa vastustajan puolustuksen elektronisen häirinnän avulla ja tuhoamalla ilmapuolustustutkat, ja aukaisee näin tien vahvasti puolustettuun ilmatilaan.

Yllä olevalla ISTV:n videolla näkyy, kuinka Super Hornetit saapuivat Pirkkalaan

Pirkkalaan ilmavoimien saapunessa Growlerissa on siiven alla mallikappale uudesta ALQ-249-säiliöstä. Sen vieressä on tutka- ja radiolähettimien tuhoamiseen suunniteltu AARGM-ohjus.

Nykyisin käytössä olevissa ensimmäisen sarjavalmistuserän eli Block I:n Growlereissa on vielä vanhat, 1970-luvun tekniikkaan perustuvat elektronisen sodankäynnin (elso) säiliöt, jotka ripustetaan koneen runkoon ja molempiin siipiin. Boeing tarjoaa kuitenkin Suomelle seuraavan sarjan eli Block II:n päivitettyä Growleria, jonka elso-varustus on kokonaan uutta sukupolvea.

Harmi kyllä, uudet elso-säiliöt ovat vasta kehitysvaiheessa eikä niitä voida testata Suomen HX-hankkeen koelennoilla. Pirkkalaan tiistaina saaapuneessa Growlerissa on vain uuden elso-säiliön mallikappale.

Ernie Winston on elektronisen sodankäynnin asiantuntija Raytheon-yhtiön johdossa, ja entinen merivoimien upseeri.

Pystyisikö uusi Growler päihittämään Venäjän tämän hetken kehittyneimmän operatiivisessa käytössä olevan ilmatorjuntaohjusjärjestelmän S-400:n? IS esitti tämän kysymyksen Growlerin elso-laitevalmistajan Raytheonin edustajalle Ernie Winstonille.

– Mehän ikään kuin rakennamme näitä laitteita juuri sitä varten, Winston vastasi ja nauroi.

Uuden sukupolven elso-säiliö on tyyppimerkinnältään ALQ-249. Mitä eroa siinä on vanhaan ALQ-99:ään?

– Mistä aloittaisin? Teho, nopeus ja kapasiteetti. Uuden sukupolven lähetin pystyy toimimaan aivan eri teholuokassa kuin vanha, Winston kertoi.

ALQ-249 tuottaa oman sähkövoimansa erityisen turbiinin avulla. Näin sen ei tarvitse käyttää koneen omaa sähköjärjestelmää.

Winston ei kuitenkaan voinut antaa tarkkoja tietoja uuden sukupolven laitteen kantamasta, lähetintehosta eikä taajuusalueesta – ne ovat salaisia.

– Se on kuitenkin hyvin nopea – mutta en voi kertoa kuinka nopea. Se pystyy vaihtamaan kohteesta toiseen äärimmäisen vikkelästi. Kun nopeuden yhdistää suureen tehoon, laite kykenee tukkimaan monta tutkaa samanaikaisesti.

S-400-ohjusjärjestelmä on Venäjän kehittynein ilmapuolustusase, jota pidetään kovana pähkinänä murtaa. Järjestelmässä on muun muassa useita eri taajuuksilla toimivia tutkia.

Keskitaajuuksilla toimiva uuden sukupolven ALQ-249 on Winstonin mukaan operatiivisessa käytössä syksyllä 2022 – hyvissä ajoin ennen vuotta 2025, jolloin Suomen pitäisi saada ensimmäiset Hornetin seuraajakoneet. Raytheon kehittää samaan aikaan myös korkea- ja matalataajuuksilla toimivia laitteita. Matalataajuksilla toimiva elso-säiliö on suunniteltu erityisesti kaukovalvontatutkien häiritsemiseen.

Elso-säiliöiden lisäksi Growlerissa on kaksi tutkasäteilyyn hakeutuvaa AARGM-ohjusta. Kun kone paikantaa tutkan, ohjus voi tuhota sen.

Monien sotilasilmailun asiantuntijoiden tavoin Winston on entinen taistelulentäjä – radiokutsunimeltään Bert. Hän aloitti uransa elektronisen sodankäynnin järjestelmäupseerina Growleria edeltäneissä EA-6B Prowler -koneissa, jotka poistuivat käytöstä muutama vuosi sitten.

– Tuskin maltan odottaa, että näen uudet laitteet toiminnassa. Entisenä Prowler-miehenä olen todella innoissani niistä, Winston sanoi.

Jennifer Tebo työskentelee Super Hornet- ja Growler-kehitysohjelmien johtajana.

Pirkkalaan saapui Boeingin delegaation mukana myös Yhdysvaltain merivoimien Super Hornet- ja Growler-kehitysohjelmista vastaava johtaja Jennifer Tebo. Näin hän kuvaili IS:lle Suomen käyttämän C/D-mallin Hornetin ja Super Hornetin uusimman tuotantoversion Block III:n eroja. Boeing tarjoaa Suomelle juuri tätä uusinta versiota.

– Eroja on paljon. Kun katsoo konetta, sen näkee heti olevan kookkaampi kuin vanha, ja moottorien ilmanottoaukot ovat erilaiset, Tebo kertoi.

– Ohjaamon järjestelmät ovat aivan erilaiset. Olemme yhdistäneet useat pienet näytöt yhdeksi suureksi kosketusnäytöksi, joka toimii miehistön käyttöliittymänä.

Samanlainen integroitu näyttö on muun muassa Super Hornetin amerikkalaisessa kilpailijassa, Lockheed Martin F-35:ssa. Näyttö esittää ohjaajalle yhdistetyn tiedon kaikista koneen sensoreista, ja paljon tietoa näkyy myös ohjaajan kypärän visiirissä.

– Iso ero on myös tietokoneiden laskentatehossa, ne pystyvät käsittelemään suurta määrää (sensorien) tietoa. Prosessori on avoin, joten siihen voi lisätä omia sovelluksia normaalien ohjelmistopäivitysten lisäksi. Se antaa käyttäjille entistä suuremman itsenäisyyden ja mahdollisuuden kehittää koneiden kykyjä nopeammin kuin ennen.

Tebo on taustaltaan insinööri. Hän halusi nuorena lentäjäksi, mutta menetti mahdollisuuden lentäjän uraan. Lentokoneteollisuudesta tuli hänen kosketuksensa lentämiseen.

Sotilasilmailu ei ole enää niin miesten hallitsema ala kuin ennen, Tebo kertoi.

– Nykyään alalla on paljon enemmän moninaisuutta, sekä lentäjien että lentokoneinsinöörien parissa, ja erityisesti johdon tehtävissä, ainakin meillä Boeing-yhtiössä. Olen siitä hyvin ylpeä.