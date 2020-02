Kolari Kolarin Kolarinsaaressa – Poliisi: Kolarin olosuhteilla osuutta onnettomuuteen

Alkoholilla ei ollut osuutta asiaan.

Kolarin Kolarinsaaressa tapahtui keskiviikkona päivällä kahden auton välinen peltikolari.

Kolari tapahtui, kun toinen vastakkaisista suunnista ajavista kuljettajista menetti toistaiseksi tuntemattomasta syystä autonsa hallinnan. Auto lähti pienen notkon jälkeen sivuluisuun ja törmäsi toisen henkilöauton vasempaan etukulmaan.

Autot romuttuivat lunastuskuntoon, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Vanhempi konstaapeli Tommi Tikka Oulun poliisin johtokeskuksesta kertoo, että autoissa olleita henkilöitä ei ollut edes tarvetta viedä tarkastukseen terveyskeskukseen.

Hän mainitsee myös, että alkoholilla ei ollut osuutta onnettomuuteen. Ajo-olosuhteilla sen sijaan saattoi olla merkittävä osuus.

Siinä missä talvesta ei ole eteläisessä Suomessa tietoakaan, pohjoisessa tilanne on täysin erilainen.

– Meillä Oulussakin on pieni lumipeite ja polanteisia teitä. Kolarissakin on varmasti jäätä tienpinnassa ja jos siinä on lunta päällä, niin tällaisia vahinkoja sattuu helposti vaikka vauhti ei olisikaan kova, Tikka sanoo.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.