Kommentti: Boeing-kauppa nostaisi Suomen ilmavoimat elektronisen sodankäynnin raskaaseen sarjaan

Super Hornet ja Growler alkavat lavetteina jo olla vanhaa rautaa, mutta tarjouksen kilpailukykyä ei voi vähätellä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Eräs suomalaislentäjä kuvailee Super Hornetia näin: se on kuin Volvo V90 – pidennetty ja päivitetty V-seitsemänkymppinen. Harmaa, mutta vakaa ja luotettava. Vie turvallisesti perille ja tuo takaisin. Se myös liikahtaa, kun painaa kaasun pohjaan.

Amerikkalaislentäjien suusta on kuultu Super Hornetista hieman samansukuisia luonnehdintoja: kone on ”Jack-of-all-trades, master of none”. Jokapaikanhöylä, hyvä yleiskone, jonka mikään yksittäinen ominaisuus ei nouse aivan kuninkuusluokkaan. Ja vielä: jos vanhin F/A-18 A/B Hornet oli Nintendo, Super Hornet on X-Box.

Kommodori Brian Becker on ollut 20 vuotta Yhdysvaltain merivoimien palveluksessa – ja lentänyt kaikkia Hornet-versioita.

Kommodori Brian Becker, radiokutsunimeltään Wood, komentaa lentotukialuksen lento-osastoa. Hän on tietenkin eri mieltä jokapaikanhöylä-luonnehdinnasta.

– Minusta se on mestari monessa asiassa, Becker sanoi keskiviikkona IS:lle.

Tätä ”Volvoa” Boeing tarjoaa nyt Suomen uudeksi monitoimihävittäjäksi, vanhentuvien F/A-18 C/D Hornetien seuraajaksi. Kauppaan kuuluu Super Hornetien lisäksi useita elektroniseen sodankäyntiin eli elsoon erikoistuneita EA-18G Growler -koneita. Ne ovat muuten samanlaisia kuin kaksipaikkaiset Super Hornetit, mutta ne kantavat mukanaan tehokasta elso-varustepakettia.

Kuinka monta Growleria sisältyy Boeingin tarjoukseen, siitä ei vielä tiedoteta. Lentotukialuksen 44 koneen taistelulento-osastossa on 6–8 Growleria, loput ovat Super Horneteja. Suhdeluku Suomen ilmavoimilla voisi olla sama, jos koneet Boeingilta ostetaan.

Super Hornetin uusimman sarjavalmistusversion Block III:n hankkiminen toisi Suomelle jatkuvuutta, mutta myös paljon uusia kykyjä. Kone on isompi kuin Hornet, sensoreiltaan ja elektroniikaltaan uusittu ja digitalisoitu, se kantaa enemmän hyötykuormaa ja sen toimintasäde on pitempi. Boeing lupaa, että jopa 60 prosenttia nykyisten Hornetien tarvitsemasta infrastruktuurista voitaisiin hyödyntää Super Hornetin ja Growlerin lentotoiminnassa. Lentäjien kouluttaminen uuteen koneeseen kestäisi vain noin kuukauden, ja huoltohenkilöstön 120 tuntia. Nämä ovat hyviä etuja.

Yksipaikkainen Super Hornetin E-malli on Pirkkalassa ilmataisteluvarustuksessa, siipien alla AIM-120 Amraam-ohjukset.

Growlerin erikoisalana on etsiä, seurata, häiritä ja harhauttaa vastustajan tutkalaitteita, radioliikennettä, datalinkkejä ja muita elektronisia järjestelmiä. Tarjous kertoo luottamuksesta Suomeen kumppanina: näitä koneita on toistaiseksi toimitettu vain Yhdysvaltain asevoimille ja Australiaan.

Growleria kuvataan tehokkaaksi. Kun sen häirintä on päällä, vastustaja näkee tutkassaan harmaata pilveä tai ryppään virtuaalisia valemaaleja. Growler voi vaientaa ilmapuolustusjärjestelmät ja sotkea myös muut sotatoimet katkaisemalla vastustajan viestiliikenteen, jos se kulkee radiotiellä. Juuri siksi esimerkiksi komentokeskusten kriittisiä viestiyhteyksiä pyritään nykyisin rakentamaan kiintein valokuitukaapelein. Mutta kun joukot liikkuvat, ne siirtyvät radioliikenteeseen – ja silloin ne ovat haavoittuvia elektroniselle sodankäynnille.

Harmi, etteivät suomalaiset pääse testaamaan Growlerin uuden sukupolven elso-säiliöitä. Niitä ei ole toimitettu vielä edes Yhdysvaltain merivoimille. Pirkkalaan lentänyt Growler kantaa laitteesta vain mallikappaleita. Koneen laajakaistaiset siivenkärkiin sijoitetut elso-laitteet sen sijaan ovat toimintakunnossa.

Ruotsalainen kilpailija Saab korostaa sekin markkinoinnissaan uuden Gripen E:n elso-kykyjä: koneeseen on integroitu pitkälle kehitetty elektronisen sodankäynnin varustus. Ruotsalainen neljä metriä pitkä elso-säiliö on modernimpi kuin Growlerin nykyinen järjestelmä. Growlerin vanhat elso-säiliöt korvataan uuden sukupolven laitteistoin tällä vuosikymmenellä.

Suomen Hornetien seuraajaehdokkaista F-35 on ainoa, joka on lähtökohtaisesti suunniteltu tutkassa heikosti näkyväksi niin sanotuksi häivehävittäjäksi. Koska tutkatekniikka kuitenkin kehittyy jatkuvasti, on täysin mahdollista, että häivetekniikka menettää merkitystään tulevaisuuden ilmasodassa. Silloin elektronisen sodankäynnin kyvyt nousevat entistä suurempaan arvoon – ja siinä uuden sukupolven elso-laittein varustettu Growler on raskaan sarjan ottelija.

Lockheed Martinin HX-tarjokas: F-35A-hävittäjä Satakunnan Lennostossa 10. helmikuuta.

F-35:ssa on myös älykkäitä elso-kykyjä, joiden tarvitsema tekniikka on rakennettu sisään koneen runkoon. Eurofighter Typhoon on sekin saamassa vuosikymmenen puolivälissä uusia elso-kykyjä. Dassault Rafale on älykäs elso-lavetti: sen järjestelmän kerrotaan kykenevän esimerkiksi vähentämään koneen näkyvyyttä tutkassa tuottamalla vastustajan tutkasäteilyä aktiivisesti "kumoavia" signaaleja. Kaikki HX-tarjokkaat pystyvät myös häiritsemään aktiivisesti vastustajan tutkaa, jotta konetta ei voisi lukita ohjusten maaliksi. Alan erikoiskoneen Growlerin kerrotaan kuitenkin olevan näissä tempuissa kilpailijoita tanakampaa painoluokkaa.

Super Hornet ja Growler ovat lavetteina päivitettyjä, mutta perusratkaisuiltaan niin sanotusti vanhaa rautaa. Silti Suomen HX-hankkeessa kokonaisuus ratkaisee. Suorituskyky, soveltuvuus Suomen oloihin ja ilmavoimien sodankäyntitapaan, hankintahinta, elinkaarikustannukset, huoltovarmuus kaikissa oloissa ja kaupan poliittiset vaikutukset – näistä muuttujista yhtälö ratkeaa.