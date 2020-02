Nauti tänään aurinkoisesta säästä – huomenna taas tuuli tuivertaa ja sataa

Sää on poutaista ja aurinko paistaa monin paikoin, selkeintä on pohjoisessa.

Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Tuuli on heikkoa.

Päivälämpötila on maan eteläosassa nollassa tai vähän plussalla, maan keskiosassa pakkasta on 2 – 5 astetta, pohjoisessa on pakkasta 5 - 15 astetta.

Illalla etelätuuli voimistuu ja yöllä maan länsi- ja pohjoisosaan leviää sateita. Sateet tulevat räntänä tai lumena, länsirannikolla vetenä.

Yölämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa plussalle, idässä nollan tuntumaan. Pohjoisessa pakkanen heikkenee.

Perjantaina Suomessa vallitsee voimakas etelätuuli, etenkin aamulla länsi- ja lounaisrannikolla esiintyy myrskypuuskia.

Sää on pilvistä ja sateista. Maan länsiosassa tulee vettä tai tihkua, idässä ja pohjoisessa räntää tai lunta. Illaksi sää selkenee maan länsiosassa.

Päivälämpötila on 1 - 4 astetta, Koillismaalla sekä Lapissa on 1 asteesta 4 pakkasasteeseen. Lauantaiyönä lännestä saapuu Suomeen jälleen sateita.

Lauantaina sää on pilvistä ja tuulista koko maassa. Sateet tulevat vetenä tai räntänä maan etelä- ja keskiosassa sekä Oulun seudulla, Pohjois-Karjalassa sekä muualla maan pohjoisosassa tulee lunta. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa, etelärannikolla voi esiintyä myrskypuuskia.

Päivälämpötila on 1 - 5 astetta, Käsivarressa jäädään paikoin pakkaselle.