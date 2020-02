HS: Neljää Lapissa koronavirukselle altistunutta ei koskaan löydetty – kukaan ei tiedä, saivatko he tartunnan

HS selvitti, mitä terveydenhoidon kulisseissa tapahtui, kun koronavirus tuli Suomeen.

Neljää koronavirukselle Suomessa altistunutta potilasta ei koskaan löydetty, kertoo Helsingin Sanomat. Näin ollen ei ole tiedossa, ovatko he saaneet koronavirustartunnan.

Kun Saariselällä todettiin koronavirustapaus 28. tammikuuta, altistuneet saatiin nopeasti rajattua yhteen matkailutapahtumaan. Mahdollisia tartunnan saaneita oli arviolta 21 ihmistä. Lapin keskussairaalan ylilääkäri Markku Broas kertoo HS:lle, miten tästä alkoi kova rumba altistuneiden etsinnässä ja sen varmistamisessa, ettei virukseen sairastuneita tule lisää.

Ongelmia aiheutti se, ettei altistuneille matkailijoille löytynyt yhteystietoja. Turistit olivat ilmoittautuneet matkailutapahtumaan etunimellä tai nimimerkillä.

– Osalla on ollut jokin puhelinnumero, josta on saatu kiinni. Mutta sitten, kun on tavoitettu henkilö, voi olla, että hän on kertonut, että tunsi sen ja sen ja tutustui siihen ja siihen. Hän voi antaa jonkun puhelinnumeron ja sitä kautta saadaan yhteys seuraavaan. Joillakin on sähköpostiosoite, jota kautta voidaan yrittää tavoittaa, Broas kertoi IS:lle helmikuun alussa.

Lopulta neljä ihmistä jäi kokonaan mysteeriksi, kertoo HS. Heidän henkilöllisyyttään ei ole tähän päivään mennessä saatu selville.

Kolme ihmistä oli ehtinyt lähteä Suomesta. Kahden viikon karanteenissa oli kaikkiaan 14 ihmistä. Karanteenissa oli kiinalaisia, singaporelaisia, hollantilaisia, suomalaisia ja eteläkorealaisia.

Ivalon terveyskeskukseen tuotiin 24. tammikuuta Suomen ensimmäiset koronavirusepäillyt potilaat. Epäillyt olivat kiinalainen isä ja poika, jotka olivat lomalla Lapissa. Jo samana päivänä kuitenkin varmistui, ettei kyseessä ole koronavirus.

28. tammikuuta kiinalainen Wuhanista kotoisin oleva Saariselällä lomaillut 32-vuotias nainen kärsi hengitystieoireista ja kaipasi lääkärin apua.

Kiinalainen vietiin ambulanssilla keskussairaalaan Rovaniemelle. Tuolloin testitulos osoitti, että Suomesta oli löytynyt ensimmäinen koronavirukseen sairastunut.