Suomessa on kuoltu nuhaan, selkäsärkyyn ja känsiin, kertovat tilastot – IS selvitti harvinaisimmat kuolemansyyt ja löysi yllättäviä tietoja

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana suomalaisia on tilastoitu kuolleen useisiin harmittomilta kuulostaviin sairauksiin. Tapaukset ovat kuitenkin hyvin harvinaisia ja selittyvät tilastointitavalla.

Kun ihminen kuolee, merkit hänen menneestä olemassaolostaan eivät pääty kuin seinään vaan jatkuvat sekä läheisten muistoissa että kirjallisissa dokumenteissa, kuten yhteiskunnan ylläpitämissä virallisissa tilastoissa. Tilastokeskuksen tiedoista selviää, että vuosi 2018 jäi viimeiseksi 54 523 suomalaisen osalta. Kuolleiden absoluuttisen määrän lisäksi myös kuolemansyyt on tarkkaan tilastoitu. Ylivoimaisesti eniten suomalaisten rivejä harvensivat vuonna 2018 verenkiertoelimien sairaudet, eritoten sepelvaltimotauti, sekä erilaiset kasvaimet, joista useimmin kuoleman aiheutti keuhko-, haima-, eturauhas- tai rintasyöpä.

Jos yllä oleva diagrammi ei näy oikein, voit katsoa sen täältä.

Koska kuolema on yksilön näkökulmasta aina lopullinen, inhimillinen tragedia, tilastoidaan sen syy mahdollisimman tarkasti. Tilastokeskuksen virallisesta tietokannasta löytyykin peräti 1 725 erilaista peruskuolinsyytä, joihin suomalaisten kuolemat on jaoteltu. Osa tietokantaan päätyneistä kuolemansyistä, kuten esimerkiksi lepra tai rutto, ovat sellaisia, joita ei ole Suomessa vuosikymmeniin tavattu. Osa kuolemansyistä puolestaan on niin harvinaisia, että niitä koskeviin tilastoihin on päätynyt viimeisten kahden vuosikymmenen aikana vain yksittäisiä suomalaisia.

Vuosien 1999-2018 välillä hirmumyrsky on aiheuttanut yhden suomalaisen kuoleman.

IS selvitti, että vuosien 1999 ja 2018 välisenä aikana erittäin harvinaisiksi luonnehdittavia kuolemansyitä, joihin suomalaisia on kuollut vähintään yksi ja enintään kymmenen, on tilastoitu kaiken kaikkiaan 378 kappaletta. Joukkoon mahtuu lukuisia ymmärrettäviltä tuntuvia kuolemansyitä erilaisista onnettomuuksista harvinaisiin tauteihin, mutta myös hyvin erikoisilta vaikuttavia tapoja kuolla. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana suomalaisia on tilastoitu kuolleen muun muassa salamaniskuihin (10), ylirasitukseen (6), altistumiseen luonnon kuumuudelle (6) nielemisvaikeuksiin (4), sotatoimien aiheuttamiin vammoihin (3), törmäykseen toiseen henkilöön (3), synnynnäiseen kuppaan (2), hylkäämiseen ja heitteillejättöön (2) ruuan puutteeseen (1), hirmumyrskyyn (1) sekä skorpionin kosketukseen (1).

Kosketus skorpioniin on tappanut viime vuosikymmeninä yhden suomalaisen.

Tilastojen tarkastelu osoittaa, että viikatemies on niittänyt satoa suomalaisten keskuudessa myös sellaisten tautien seurauksena, joiden ei yleisesti muisteta, tai tiedetä, olevan pahimmillaan jopa kuolemaksi. Vuosina 1999–2018 suomalaisia on kuollut esimerkiksi hyvänlaatuisiin rasvakasvaimiin (8), ravitsemusperäiseen anemiaan (7), polven sisäisiin vikoihin (4), atooppiseen ihottumaan (4), pitkäaikaiseen nuhaan (3), selkäsärkyyn (2), hammaskariekseen (2), vatsa- ja lantiokipuun (2) sekä ihon känsiin ja kovettumiin (1).

Hampaat kannattaa pitää hyvässä kunnossa, jos mielii pysyä terveenä.

Flunssa voi pitkittyessään aiheuttaa vakavaa terveydellistä haittaa.

Tilastokeskuksen aktuaari Kati Taskinen perustelee peräti 1 725 eri kategoriaan jakautuvaa, erittäin yksityiskohtaiselta tuntuvaa kuolemansyyn tilastointitapaa Suomen kuulumisella osaksi kansainvälistä järjestelmää.

– Suomessa käytetään Maailman terveysjärjestö WHO:n laatimaa tautiluokitusjärjestelmää, joka on ollut käytössä 1940-luvulta alkaen. Tällä hetkellä käytössä oleva ICD-10-luokitus otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1996.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikista samaa ICD-10-luokitusta käyttävistä maista kuolemansyistä saadaan keskenään vertailukelpoista tietoa, joka perustuu ihmisen kuoleman jälkeen täytettävään yksityiskohtaiseen kuolintodistuslomakkeeseen, jonka täyttää aina lääkäri.

– Lomakkeella lääkäri ilmoittaa peruskuolemansyyn, joka voi olla pidempiaikainen sairaus, kuten esimerkiksi sepelvaltimotauti, josta voi aiheutua akuutti sydäninfarkti, joka kirjataan välittömäksi kuolemansyyksi. Lisäksi lääkäri voi ilmoittaa myötävaikuttajaksi kuolemaan myös muita sairauksia, jotka ovat voineet heikentää edesmenneen terveydentilaa. Kuolintodistuksessa voi siis olla useita diagnooseja, joista kansainvälisten sääntöjen mukaan tilastoon otetaan yksi, joka useimmiten on sama, jonka lääkäri on kirjannut peruskuolemansyyksi, Taskinen avaa kuolemansyyn tilastoimiseen liittyvää logiikkaa.

Tilastojen mukaan selkäsärkykin voi koitua kohtalokkaaksi. Arkistokuva.

Toisinaan poikkeus vahvistaa säännön ja potilaan kuolinsyyksi tilastoituu jokin muu kuin lääkärin diagnosoima peruskuolinsyy. Ilmiö selittyy sillä, että lomakkeille kirjattuja tietoja analysoidaan sähköisesti ja WHO:n määrittämät kuolemansyyn päättelysäännöt poikkeuksineen on koodattu tilastokeskuksen järjestelmiin. Useimmissa tapauksissa päätöksen siitä, missä muodossa ihmisen kuolema päätyy tilastoon, tekee siis tietokone ja siihen ohjelmoitu algoritmi.

– Kuolemansyiden tilastointi on pitkälti automatisoitu, ja asiantuntijat puuttuvat prosessiin lähinnä silloin, jos jokin tieto ei tule järjestelmästä läpi, Taskinen muistuttaa.

Ihon känsiin ja kovettumiin on vuosien 1999-2018 välillä tilastoitu kuolleeksi yksi suomalainen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuslääkärille Ursula Valalle ihmisten kuolemansyiden määrittäminen on arkipäivää. Hän suorittaa vuodessa 500–600 ruumiinavausta, joiden tavoitteena on selvittää, miksi ihminen on kuollut. Yli 20 vuotta kestäneellä urallaan Vala on siis määrittänyt useiden tuhansien suomalaisten kuolemansyyn. Hänen mukaansa vain harvoissa tapauksissa kuolemansyy on täysin yksiselitteinen, kuten silloin kun ihmisellä on todettavissa aortan repeämä. Valan mukaan suurin osa tapauksista vaatii kuitenkin pidemmälle menevää päättelyä, ja siksi kuolemansyyn määrittämiseen ja sen tilastoimiseen vaikuttavat myös inhimilliset tekijät.

– Monesti tiedetään vain, että ihminen on kuollut, ja että hänellä on joukko sairauksia ja/tai vammoja. Ruumiinavauksen yhteydessä arvioidaan, mikä näistä on vaikein ja olosuhteiden perusteella todennäköisimmin aiheuttanut hänen kuolemansa. Useimmissa tapauksissa pitää vain päätellä ja tilastollisten sääntöjen mukaisesti asetella nämä mahdolliset syyt kuolintodistukseen.

Suomalaisia on tilastoitu kuolleiksi myös atooppiseen ihottumaan. Tapaukset ovat kuitenkin hyvin harvinaisia.

Pitkän uransa varrelta Vala nostaa harvinaisimpien määrittämiensä kuolemansyiden joukkoon esimerkiksi mehiläisenpistot, jotka voivat olla hyvin allergisille ihmisille kohtalokkaita. Selkäsärkyyn, nuhaan tai känsään hän ei ole todennut kenenkään kuolleen, eikä kannusta ketään vaipumaan epätoivoon, vaikka näihin viittaavista oireista sattuisikin kärsimään.

– Kuolintodistus on tilastollinen asiakirja. Jotta tilasto olisi vertailukelpoinen, voi sen joskus joutua laatimaan niin, että jokin pienehkö syy tulee peruskuolinsyyksi. Tilastoihin saattaa niiden laadintatavasta johtuen joskus päätyä outouksia.

– Tietämättä harvinaisista tapauksista sen enempää yksityiskohtia en kehota ketään panikoimaan ja ajattelemaan, että ihon känsä voisi aiheuttaa kuoleman.

Alla olevasta taulukosta voit tarkastella harvinaisia kuolemansyitä, joihin on kuollut vähintään yksi ja enintään kymmenen suomalaista vuosien 1999 ja 2018 välisenä aikana.

Jos taulukko ei näy oikein voit katsoa sen tästä. Taulukon lähteenä on käytetty Suomen virallisen tilaston (SVT) kuolemansyytilastoja.