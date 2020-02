Kaksi Super Hornetia ja sen elektronisen sodankäynnin moderneimmalla tekniikalla varustettu Growler-versio saapuivat Suomeen antamaan näyttönsä Ilmavoimien testiviikolla.

Jenkkivieraat laskeutuivat Tampere-Pirkkalan lentoasemalla kahden Suomen Ilmavoimien Hornetin saattamina. Sitä edelsi viiden hävittäjän muodostelman komea ylilento.

Yllä olevasta videosta näet, kuinka hävittäjät laskeutuivat Tampere-Pirkkalan lentoasemalle.

Salaperäinen ja korvaamattomaksi kehuttu Growler (Boeing E-18 G Growler) on hieman yllättäen mukana Boeingin tarjouksessa Suomen Ilmavoimille. Aiemmin Growlereita on myyty vain Australian ilmavoimille.

Growlerit ovat todellinen valtti Boeingille. Ne nostavat Super Hornetit erittäin mielenkiintoiseksi ehdokkaaksi Suomen nykyisen Hornet-kaluston korvaajana.

Syy on yksinkertainen: Yhdysvaltojen ilmavoimat näkevät Growlerin nykyään täysin välttämättömänä koneena.

Yksikään USA:n hävittäjä ei nouse taivaalle sotatilanteissa, ellei saatavilla ole Growlerin ylivoimaista elektronista tukea vihollisen ilmatorjuntaa, hävittäjiä tai tutkatoimintaa vastaan.

Growler on kaksipaikkainen. Se on ulkonäöltään lähes identtinen kaksipaikkaisen Super Hornetin (F) kanssa. Yksi tuntomerkki on sen siipien kärjissä olevat tutkat, jotka ovat hieman leveämmät kuin muiden Super Hornetin siipien kärjessä olevat laitteet.

Growlerin aseistus on huomattavasti kevyempi kuin perusmallin.

On täysin arvailujen varassa kuinka monta Growleria ja kuinka monta perusmallia kuuluisi Suomen mahdolliseen tilaukseen tästä konetyypistä.

On myyjän asia tarjota konsepti, joka korvaa Suomen nyky-Hornetien puolustuskyvyn. Ja on ostajan asia hyväksyä, korjata tai hylätä se.

Ikä ja Boeingin kriisi painavat

Boeing F/A-18 E/F Super Hornet on Suomen nykyisen Hornet-kaluston (F-18) kehitysversio. Tämä nähdään sen vahvuudeksi tarjouskilpailuissa, koska konetyypin kokoonpano, huolto ja koulutus ovat tuttuja puolustusvoimille.

Super Hornet on päivitetty päteväksi neljännen sukupolven monitoimihävittäjäksi, mutta sen heikkoutena pidetään jo korkeahkoa ikää. Suomi hakee modernia hävittäjää ja asejärjestelmää, joka pitää sen puolustuskyvyn yllä vielä 2060-luvulla. Kysymys kuuluu, riittääkö Growler korvaamaan perusmallien puutteet?

Järeä lisämiinus Super Hornetin ehdokkuudella on sen valmistajan eli Boeingin 737 MAX-koneelle sattuneet kaksi tuhoisaa onnettomuutta.

On päivänselvää, että hävittäjien tulevaisuus on hämärä, jos niiden valmistaja on taloudellisessa ahdingossa.

Tämä on Boeingin kohdalla varteenotettava riski, sillä kriisikonetyyppi on aiheuttanut sille jättitappiot. Yhtiön oma arvio 737 MAX- skandaalin kustannuksista lähentelee jo 20 miljardia dollaria.

Arviointikierros päättyy tähän

Ilmavoimien järjestämän HX Challenge -testauksen keskuspaikka on Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohta. Lentotoimintaa on laajalla alueella, koska halutaan saada selville miten ehdokkaat selviävät monipuolisista tehtävistä haastavissa talviolosuhteissa, suomalaisten määrittämin mittarein.

Kyse on Suomen historian suurimmasta ja kalleimmasta asehankinnasta, 64 nyky-Hornetin ilmapuolustuskyvn korvaamisesta. Hävittäjien lukumäärää ei ole määritetty etukäteen, vaan tarjoajien on esitettävä mikä määrä koneita ja aseita korvaa Suomen Hornetien luoman ilmapuolustuksen.

Hankinnan yläraja on nostettu kymmeneen miljardiin euroon.

Sillä hinnalla on saatava maailman parasta laatua. Nyt on siis määrä katsoa kuinka hyvin myyjien lupaukset pitävät paikkansa.

Yhteiseurooppalainen Eurofighter testattiin ensin. Sitten ranskalainen Rafale, ruotsalainen Gripen ja yhdysvaltalainen F-35. Tällä viikolla on viimeisen hävittäjäkandidaatin, yhdysvaltalaisen Super Hornetin vuoro yrittää vakuuttaa suomalaiset suorituskyvystään.

Seuraavassa vaiheessa Suomen puolustushallinnon asiantuntijat analysoivat koelentojen tuloksena saadun valtavan datamäärän ja jatkavat HX-tarjokkaiden arviointia simuloitujen lentotehtävien ja virtuaalisten sotapelien avulla.

Puolustusvoimien rankinlista valmistuu loppuvuonna. Hankintapäätöksen Suomen seuraavasta hävittäjätyypistä tekee valtioneuvosto ensi vuonna.