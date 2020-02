Puukkoja, huumeita, tönimistä, puremista ja solvauksia – 150 opettajaa jäi viime vuonna väkivallan takia pitkälle sairauslomalle

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n vuoden 2019 työolobarometrin ennakkotiedoista käy ilmi, että joka kymmenes opettaja kohtaa väkivaltaa työssään. Sairauspoissaoloja on väkivallan takia jopa kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2017.

– Kaikkein pahimmat ovat tilanteet, joissa oppilas on päihteen vaikutuksen alaisena. Esimerkiksi huumeita liikkuu kouluissa jonkin verran. Siinä tilanteessa et saa minkäännäköistä kontrollia siihen oppilaaseen, hän on täysin arvaamaton.

Näin kertoo nykyisin OAJ:n erityisasiantuntijana työskentelevä Sari Jokinen, 45, jonka kokemukset koulutyöstä ovat pääsääntöisesti positiivisia. Hän näki kuitenkin 20 vuoden opettajauransa aikana myös koulumaailman nurjan puolen. Huumeiden lisäksi kouluun tuotiin muun muassa teräaseita.

– Oppilaalla oli puukko mukana koulussa, eikä suostunut luopumaan siitä vapaaehtoisesti. Tilanne rauhoittui ja puukko saatiin oppilaalta pois, kun pyysin rehtorin paikalle, Jokinen kertoo.

Sari Jokinen työskenteli 20 vuotta opettajana ja siitä viisi vuotta erityisopettajana.

Kerran Jokinen meni oppilaiden tappelun väliin ikävin seurauksin.

– Oppilailla oli tilanne, joka oli pakko saada rauhoitettua. Kun menin tappelevien oppilaiden väliin, oppilas tönäisi minut seinää vasten. Oppilas kuitenkin tajusi nopeasti, että opettajaan ei olisi missään tapauksessa saanut käydä käsiksi.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n vuoden 2019 työolobarometrin ennakkotiedoista käy ilmi, että joka kymmenes opettaja kohtaa väkivaltaa työssään. Varhaiskasvatuksessa väkivaltatapauksia oli 400 ja peruskoulussa 650.

– Kuvaisin väkivaltatilanteita lähinnä kiinnipitotilanteina, eli riehuvaa lasta estetään vahingoittamasta itseään ja samalla suojellaan muita. Näissä tilanteissa tarvitaan useampi aikuinen paikalle, ja usein toinen onkin rehtori tai päiväkodin johtaja, joka myös saa osansa kiinnipitotilanteissa, kertoo OAJ:n tutkija Vesa Ilves.

Kiinnipitotilanteet ovat myös Jokiselle tuttuja opettajauran varrelta.

– Voi olla pienempiä oppilaita, jotka eivät ole oppineet sitä, miten sosiaalisissa tilanteissa toimitaan. Oppilaat voivat purra tai raapia ja opettajalle tulee näitä kiinnipitotilanteita. Opettajalla on velvollisuus ottaa oppilas kiinni, jos oppilas satuttaa itseään tai jotain toista. Totta kai yritetään rauhoittaa sanallisesti, mutta se ei ole aina mahdollista.

Tamperelaisen Atalan koulun rehtori Ilona Pasma, 47, on nähnyt 10 vuoden rehtoriuransa ja 15 vuoden opettajauransa aikana monenlaisia tilanteita koulujen käytävillä ja luokkahuoneissa.

– Isomman oppilaan kanssa oli sellainen tilanne, että kun olin pyytänyt oppilasta odottamaan vanhempaansa koulun sisällä, niin oppilas päätti niin sanotusti kävellä ovesta minun yli.

– Sellaisissa hetkissä on järkevää suojella itseään. Minä olen tällainen 157-senttinen nainen, niin en hirveästi luule itsestäni minkään kuudesluokkalaisen pojan kanssa. Jos hänestä ei ole vaaraa kenellekään muulle, niin ei kannata mennä sellaisiin tilanteisiin, joissa on mahdollisuus satuttaa itseään, Pasma kertoo.

Pasma kertoo, että ongelma raukeaa usein puhumalla, mutta muut luokan oppilaat saattavat kärsiä tilanteesta.

– Jos olet yksin esimerkiksi 25 oppilaan kanssa ja rauhoittelet samalla yhtä oppilasta, niin muut oppilaat puuhaavat siinä ympärillä jotain ihan muuta. Luokanopettajan haasteena on usein se, että hänellä on vaikeuksia yksin hoitaa sitä tilannetta ja samalla myös luokkaa.

Fyysisen väkivallan lisäksi opettajat kokevat henkistä väkivaltaa. Barometrin mukaan jopa neljännes opettajista joutui viime vuoden aikana epäasiallisen kohtelun tai vakavan ja toistuvan kiusaamisen kohteeksi.

– Joillakin tyhmyys tiivistyy joukossa ja oppilaat huomaavat, jos opettaja on henkisesti heikoilla, eli on esimerkiksi todella väsynyt. Oppilaat esimerkiksi yrittävät saada opettajan itkemään painostamalla tai puuttumalla kaikkiin pieniin asioihin, mitä opettaja sanoo, Sari Jokinen toteaa.

OAJ:n barometri paljastaa huolestuttavaa tietoa myös opettajien sairauspoissaoloista.

Väkivaltaa kokeneiden opettajien sairauspoissaolot lähes tuplaantuivat viime vuonna verrattuna vuoteen 2017. Viime vuonna yhdeksän prosenttia väkivallan kohteena olleista opettajista joutui sairauslomalle, kun vuonna 2017 heitä oli viisi prosenttia.

Pitkälle 1–2 kuukauden sairauslomalle joutui viime vuonna noin 150 väkivaltaa kokenutta opettajaa.

– Pitkät sairauslomat ovat peruskoulun puolella, ehkä oppilaat ovat vahvempia ja sitä kautta tilanteet vakavampia. Jos oppilasta ei pystytä siirtämään luokasta pois ja tapahtuu vähänkin pahempi päälle käyminen, niin kyllä siitä tulee opettajalle henkinen paine, että miten uskaltaa enää mennä sinne luokkaan, kertoo tutkija Vesa Ilves.

Sari Jokisen mukaan opettajat sietävät helposti liikaa.

– Henkisen väkivallan, eli lyttäämisen takia itsetunto menee niin huonoksi, että opettajalle voi tulla masennusoireita ja väsymystä. Moni opettaja kuitenkin sinnittelee kevään loppuun, mutta kun loma alkaa, opettaja romahtaa ja toteaa, ettei pysty kesän aikana palautumaan niin hyvin, että voisi palata syksyllä töihin.

Erityisopettajana viitisen vuotta työskennelleen Jokisen mukaan väkivaltatilanteita tapahtuu etenkin erityisopetuksessa. Lain mukaan erityisen tuen piirissä oleva oppilas voi opiskella integroituneena yleisopetuksessa. Tämä saattaa Jokisen mukaan aiheuttaa ongelmia.

– Kun sitä samaa erityistukea ei ole tuotu yleisopetuksen luokkaan, niin totta kai häiriökäyttäytyminen lisääntyy. Tällaisissa tilanteissa ainakin ryhmäkokojen tulisi olla pienempiä. Ja vaikka opettajakoulutus on Suomessa loistavaa, opettajilla ei ole riittävästi eväitä reagoida tällaisiin tilanteisiin.

Myös tutkija näkee erityisoppilaiden integroinnissa haasteita.

– Erityisoppilaiden integrointi voi altistaa väkivallalle, jos heille annettavat tukitoimet eivät ole riittävät. Riittävillä resursseilla ja opetusjärjestelyillä mahdollinen väkivaltatilanteiden syntyminen pystytään ehkäisemään, Vesa Ilves toteaa.

OAJ:n vuoden 2019 työolobarometri julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin keväällä 2020.