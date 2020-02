Suomeen laskeutui elektronisen sodankäynnin erikoiskone EA-18G Growler – näin se voi lamauttaa ilmapuolustuksen

Boeing tarjoaa Suomelle sekä Super Hornetia että EA-18G Growleria, joka on suunniteltu tunkeutumaan vahvasti puolustettuun ilmatilaan. Ne saapuivat tänään HX-hävittäjähankkeen testeihin Suomeen.

Elektroninen sodankäynti on keskeinen osa nykyaikaista ilmasotaa. Käsite kulkee suomenkielisellä lyhenteellä elso ja englanninkielisellä kirjainyhdistelmällä EW. Elso-järjestelmät voivat lamauttaa vastustajan tutkat, radiot ja datalinkit – ja siten vaikeuttaa sotatoimien johtamista ja koordinaatiota.

Yllä olevasta videosta voit katsoa, miten hävittäjät saapuivat Tampere-Pirkkalan lentoasemalle.

Kaikilla Suomen ilmavoimien Hornet-kaluston seuraajiksi tarjottavilla koneilla on elso-kykyjä. Lisäksi niiden tehokkaita elektronisesti keilaavia tutkia voidaan käyttää vastustajan tutkan häiritsemiseen ja hämäämiseen.

Yhdysvaltalainen Boeing-yhtiö tarjoaa Suomelle monitoimihävittäjä F/A-18 E/F Super Hornetin lisäksi EA-18G Growleria, elektronisen sodankäynnin erikoiskonetta. Kaksipaikkaisessa koneessa on ohjaaja ja järjestelmäupseeri, joka käyttää koneen elso-laitteita.

Growlerit toimivat tyypillisesti ilmaoperaatioiden taustalla. Ne auttavat omia koneita tunkeutumaan vahvasti puolustettuun ilmatilaan, jota kutsutaan kuplaksi. Tärkeän kohteen ympärille rakennetussa kuplassa on kerroksellinen ilmapuolustus, jossa valvonta- ja maalinosoitustutkat ja muut sensorit on verkotettu eri etäisyyksille ulottuviin ilmatorjunta-aseisiin.

Vastustajan tutkien ja viestijärjestelmien tuhoamista varten Growlerilla on kaksi radiosäteilyyn hakeutuvaa HARM-ohjusta. Kun ilmapuolustuksen uhka kohdealueella on lamautettu, voivat omat koneet suorittaa operatiiviset lentotehtävänsä kuplan sisällä ja poistua alueelta.

Tykkiä Growlerissa ei ole, se on poistettu runkoon asennettujen elso-järjestelmien tieltä. Itsepuolustusta varten Growlerit voivat kuljettaa mukanaan kahta AMRAAM-ilmataisteluohjusta.

Elsolla on monia tehtäviä, ja järjestelmät ovat teknisesti erilaisia riippuen niiden käyttötarkoituksesta. Ne on suunniteltu joko tuki-, suojaus- tai hyökkäystehtäviin. Growlerissa on näitä kaikkia suorituskykyjä.

Tukitehtäviin kuuluu vastustajan tutka- ja radiolähettimien havaitseminen ja paikantaminen sekä niiden signaalien tunnistaminen ja analysointi järjestelmien häirintää ja harhauttamista varten. Näitä tehtäviä hoitavat Growlerin molempiin siivenkärkiin asennetut ALQ-218 -säiliöt.

Elson hyökkäystoimet ovat vastustajan tutka- ja radiolaitteiden sekä datalinkkien häirintää ja harhauttamista. Vastustajan laitteet voidaan tukkia voimakkain häirintäsignaalein tai harhauttaa esimerkiksi lähettämällä tutkaan valekaikuja. Näin tutka lamautuu kokonaan tai näkee valemaaleja.

Nämä kyvyt on rakennettu Growlerin ripustimiin kiinnitettyihin kolmeen säiliöön, jotka tuottavat oman sähkövoimansa erityisin turbiinein. Näin radiolähettimiin saadaan enemmän tehoa kuin koneen oma sähköjärjestelmä voisi tuottaa. Keskimmäinen, matalilla taajuuksilla toimiva säiliö on suunniteltu häiritsemään pitkän kantaman valvontatutkia.

Elsoa on myös suojautuminen sekä vastustajan että oman puolen elektroniselta sodankäynniltä. Esimerkiksi viestiliikenne omien lentokoneiden ja johtokeskuksen välillä vaikeutuu ja täytyy hoitaa erikoistoimenpitein, jos häirintälähettimet ovat päällä – joko omat tai vastustajan.

Raytheon-yhtiö testaa parhaillaan Growlerin uuden sukupolven digitaalisia elso-säiliöitä, joiden sanotaan olevan 10 kertaa tehokkaampia kuin vanhojen 1970-luvulta peräisin olevien ALQ-99-säiliöiden.

Uudet säiliöt pystyvät seuraamaan nopeasti taajuudelta toiseen hyppiviä tutkia ja ”puhumaan” usealle tutkalle samanaikaisesti. Tarkat tiedot järjestelmien kyvyistä ja kantamasta ovat salaisia.