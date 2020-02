Oodi-kirjaston puukotuksesta epäillyt ilmoittautuivat itse polisiille

Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä ryöstö.

Poliisi otti tiistaina kiinni kaksi epäiltyä Helsingin keskustakirjasto Oodissa sunnuntaina tapahtuneesta välienselvittelystä. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä ryöstö, mutta poliisin mukaan rikosnimike voi vielä tarkentua.

Epäiltyjen henkilöllisyys oli selvinnyt poliisin tietoon jo maanantaina ja heitä yritettiin tavoittaa tuloksetta päivän mittaan, kertoi rikostarkastaja Jari Illukka Helsingin poliisilaitokselta STT:lle tiistaina alkuillasta.

– He (epäillyt) tulivat tietoiseksi poliisin toiminnan perusteella, että poliisi heitä kaipaa, joten he itse ilmoittautuivat tänään ja tulivat tänne poliisiasemalle. Nyt he ovat täällä kiinniotettuna, Illukka jatkoi.

Poliisi epäilee epäiltyjen pahoinpidelleen asianomistajaa ryöstääkseen tämän. Illukan mukaan epäillyt mies ja nainen ovat noin 30–40-vuotiaita. Hän ei kertonut tiistaina tarkempia tietoja epäillyistä.

Poliisi ei ota kantaa uhrin terveydentilaan

Aiemman tiedon mukaan tilanteessa käytettiin teräasetta, ja yksi henkilö sai vammoja. Illukka ei kertonut tarkempaa tietoa ryöstössä käytetystä aseesta eikä vahvistanut sitä teräaseeksi.

– Törkeään ryöstöön liittyy aina jonkinlainen astalo, joka tekee ryöstön törkeäksi, hän kommentoi.

Välienselvittelyssä vammoja saanut uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi kertoi aiemmin, etteivät hänen vammansa ole hengenvaarallisia eivätkä vaadi pidempää hoitoa. Illukka ei kuitenkaan ottanut tiistaina kantaa uhrin terveydentilaan.

Väkivallanteko tapahtui noin puoli neljältä iltapäivällä sunnuntaina. Aiempien mediatietojen mukaan epäilty rikos tapahtui Oodin kellarikerroksen WC-tiloissa. Illukka ei vahvistanut tarkkaa tapahtumapaikkaa STT:lle.

Törkeästä ryöstöstä voidaan tuomita enintään kymmenen vuotta vankeutta ja vähimmäisrangaistuskin on kaksi vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että "lievästäkään" törkeästä ryöstöstä ei välttämättä selviä ehdollisella vankeudella, sillä enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi.