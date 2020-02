Pirjon mökkiä piirittää niin valtava lumimassa, että ikkunasta näkyy enää valkoinen muuri – katso kuvat lumeen hukkuvasta Lapista

Etelä-Suomessa on musta maa, mutta Lapissa lunta riittää. Sitä on ihan joka paikassa ja todella paljon.

Toista viikkoa Lapissa lomaillut Pirjo Hiitelä suitsuttaa paikallisia olosuhteita Kittilän Molkojärvellä. Maa on valkoinen, toisin kuin kotikaupungissa Tampereella, missä maa on musta. Eilen maanantaina jopa aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Mökin ikkunasta avautuva maisema olisi upea, jos sen vain näkisi kunnolla. Nyt ikkunasta näkyvät lähinnä mökin piirittämät lumikinokset. Niitä on paljon.

– Ikkunasta näkee ulos kun nousee seisomaan. Jos istuu ikkunan vieressä, niin ulos ei näe.

Ikkunasta on vaikea nähdä ulos. Mutta toisaalta verhojakaan pian enää tarvitse vetää näkösuojaksi ikkunan eteen.

Hiitelä pistäytyy Molkojärven mökillä joka talvi useita kertoja. Kuluvaa talvea hän luonnehtii lumen suhteen poikkeukselliseksi.

– Ikinä ei ole ollut tällaista lumimäärää. Ihan on ennätyslumet.

Jollei mökille johtavaa pikkutietä olisi ollut jo etukäteen aurattu lumista, olisi matka todennäköisesti tyssännyt isomman tien varteen. Lumen keskellä liikkuminen onnistuu tällä erää parhaiten kunnossa pidetyillä tieosuuksilla sekä paikallisten poromiesten maastoon ajamilla kelkkareiteillä.

– Ei metsään muuten voi lähteä kävelemään tai hiihtämään. Kun on toista metriä lunta niin siellä oltaisiin lumessa kainaloita myöten.

Lunta on niin paljon, että maastossa liikkuminen on vaikeutunut.

Pakottavaa tarvetta metsäretkille ei välttämättä edes olisi, päivittäisen liikunnantarpeen kun saa tyydytettyä jo aivan kotinurkalla. Ilman suksia ja sauvoja, lapion ja kolan kera.

– Lumitöitä saa tehdä joka päivä, ja koko ajan tulee lisää lunta.

Siinä missä talven lumisavotta on kotipuolessa Tampereella loistanut poissaolollaan, on tilanne korjaantunut lumimassojen keskellä Molkojärvellä.

– Tälläkin hetkellä mies tekee lumitöitä pihalla. Ei tarvitse kuntosalille lähteä.

Mökin katolta lumet oli pudotettava jo aiemmin.

– Katolta oli pakko pudottaa lumet, kun ne eivät sieltä itsekseen lähteneet pois. Noin suuri lumikerros on jo turvallisuusriski katoille.

Jo ennen kattolumien pudotusta lumikinokset lähestyivät katonreunaa.

Vaikka Lapissa ollaan totuttu lumisiin olosuhteisiin, on kuluvan talven suuri lumimäärä puhuttanut Hiitelän mukaan myös Kittilän vakituisia asukkaita. Lumimäärän uskotaan vain kasvavan entisestään.

Hiitelä arvioi, että merkit talvesta säilyvät pitkälle kesään.

– Ei nämä kinokset vielä juhannuksena ole lähteneet, jollei tule yllättävän lämmin kevät.

Runsaan lumentulon tuomista pienistä arjen haasteista huolimatta Hiitelä osaa iloita siitä, että lunta piisaa.

– Maisemat on aivan upeat. Lomalaisen näkökulmasta hieno juttu. Kotipuolessa Tampereella on satanut vettä vaan.

Verrattuna Etelä-Suomen lumettomiin metsiin ja peltoaukeisiin, Lapin maisemia voi kuvailla suorastaan häikäiseviksi.

