Nuoret törmäsivät moottorikelkalla laavuun Savukoskella – kyydissä ollut kuoli

Kelkan 15-vuotias kuski ajoi ilman kypärää 1,10 promillen humalassa.

Nuoret olivat liikkeellä moottorikelkalla Savukoskella huhtikuussa 2018. Kuskina oli 15-vuotias tyttö. Hän törmäsi 1,10 promillen humalassa laavuun, jolloin kyydissä ollut poika lensi päin laavua ja loukkasi päänsä.

Poika kuljetettiin sairaalaan, missä hän kuoli saamiinsa vammoihin seuraavana päivänä.

– Syytetty on huolimattomuudellaan aiheuttanut toisen nuoren kuoleman. Hän on alkoholin vaikutuksen alaisena kuljettanut moottorikelkkaa ja törmännyt laavuun, jonka seurauksena uhri on lentänyt kelkan kyydistä päin laavua ja lyönyt oikean ohimonsa niin, että hänelle on aiheutunut törmäyksestä kallon ohimoluun pirstaleinen murtuma ja sitä seurannut kovakalvonpäällinen verenvuoto, Lapin käräjäoikeus toteaa tänään antamassaan tuomiossa.

Oikeus tuomitsi nyt 17-vuotiaan nuoren rattijuopumuksesta nuorena henkilönä, kahdesta liikennerikkomuksesta nuorena henkilönä sekä kuolemantuottamuksesta nuorena henkilönä 40 päiväsakkoon. Tuomitun tuloilla se tekee 240 euroa.

Tuomitulla ei ollut onnettomuuden aikaan kypärää päässään. Hän myönsi oikeudessa kaikki syytteet oikeiksi.

Tuomittu nuori joutuu myös maksamaan 1 500 euroa korvauksia vaurioituneesta kelkasta sekä 2 100 euroa oikeudenkäyntikuluja.