Elektronisen sodankäynnin ”ässä” ja kaksi Super Hornetia jylisevät Suomen taivaalla – suora lähetys

Edessä on Suomen seuraavan hävittäjämallin testauksen loppusuora. Jäljellä on enää Super Hornetin ja sen elektroniseen sodankäyntiin suunnitellun Growler-version yhteinen arviointiviikko.

Kolmen jykevän hävittäjän parvi laskeutuu pian Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, Ilmavoimien Hornet F-18 Hornet saattaa vieraat maahan.

Toimittaja Pirkkalassa on ISTV:n sisältöpäällikkö Antti Virolainen.

Boeing F/A-18 E/F Super Hornet on Ilmavoimien nykyisen Hornet-kaluston (F-18) kehitysversio.

Erittäin mielenkiintoista tässä yhdysvaltalaisen Boeing-yhtiön tarjoamassa hävittäjäratkaisussa on se, että yksi- ja kaksipaikkaisten Super Hornetien mukana on sen E-18 G Growler -versio, joka on varustettu elektroniseen sodankäynnin moderneimmalla tekniikalla. Super Hornetit ja Growlerit toimivat yhdessä.

Kaksipaikkainen Growler ja kaksipaikkainen Super Hornet ovat hyvin saman näköisiä. Growlerin siipien kärjissä olevat suurehkot antennit on sen paras tuntomerkki.

Toistaiseksi Growlereita on Yhdysvaltain ulkopuolella vain Australian ilmavoimilla.

Arviointikierros pian ohi

Ilmavoimien järjestämän HX Challenge -testauksen keskuspaikka on Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohta. Lentotoimintaa on laajalla alueella, koska halutaan saada selville miten ehdokkaat selviävät monipuolisista tehtävistä haastavissa talviolosuhteissa, suomalaisten määrittämin mittarein.

Kyse on Suomen historian suurimmasta ja kalleimmasta asehankinnasta eli 64 nyky-Hornetin ilmapuolustuskyvyn korvaamisesta. Hävittäjien lukumäärää ei ole määritetty etukäteen, vaan tarjoajien on esitettävä mikä määrä koneita ja aseita korvaa Suomen Hornetien luoman ilmapuolustuksen.

Hankinnan yläraja on nostettu kymmeneen miljardiin euroon.

Yhteiseurooppalainen Eurofighter testattiin ensin. Sitten ranskalainen Rafale, ruotsalainen Gripen ja yhdysvaltalainen F-35. Tällä viikolla on viimeisen hävittäjäkandidaatin, yhdysvaltalaisen Super Hornetin vuoro yrittää vakuuttaa suomalaiset suorituskyvystään.

Seuraavassa vaiheessa Suomen puolustushallinnon asiantuntijat analysoivat koelentojen tuloksena saadun valtavan datamäärän ja jatkavat HX-tarjokkaiden arviointia simuloitujen lentotehtävien ja virtuaalisten sotapelien avulla.

Puolustusvoimien rankinlista valmistuu loppuvuonna. Hankintapäätöksen Suomen seuraavasta hävittäjätyypistä tekee valtioneuvosto ensi vuonna.