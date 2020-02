HS: Kohulääkäri Antti Heikkilä sai Valviralta varoituksen

Antti Heikkilä sai varoituksen syöpähoidoista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut erikoislääkäri Antti Heikkilälle kirjallisen varoituksen, kertoo Helsingin Sanomat. Varoitus liittyy ruokavaliohoitoihin, joita Heikkilä antoi syöpäpotilaille.

Valviran mukaan Heikkilä käytti yksityisvastaanotollaan Eiran sairaalassa yleisesti hyväksymättömiä menettelytapoja. Lisäksi potilasasiakirjamerkinnöissä oli puutteita.

Heikkilä on tullut tunnetuksi vaihtoehtoisista hoidoistaan. Syöpäpotilaille hän on suositellut niin sanottua ketogeenista ruokavaliota. Ketodieetissä on vähän hiilihydraatteja, mutta paljon rasvaa.

Valviran mukaan vaihtoehtohoidot eivät sinänsä ole laittomia, mutta niitä ei tulisi antaa lääkärin ammattinimikkeellä.

Vaihtoehtohoitoja tarjotessaan terveydenhuollon ammattilaisen pitäisi varmistua siitä, että potilas ymmärtää saavansa muuta kuin lääketieteellisesti perusteltua hoitoa, Valvira tähdentää.

Heikkilän oman selvityksen mukaan hän ei ole väittänyt, että syöpää voi hoitaa pelkällä ruokavaliolle. Hän sanoo tarjonneensa ruokavaliota muita hoitomuotoja täydentäväksi tukihoidoksi.

Antti Heikkilä on tullut tunnetuksi vähähiilihydraattisen ruokavalion puolesta puhujana. Hän herätti reilu vuosi sitten kohua kirjallaan Lääkkeetön elämä.

Heikkilä kyseenalaisti kirjassa esimerkiksi syövän sytostaattihoidot. Kohun jälkeen muun muassa kauppaketju SOK veti kirjan pois myynnistä.