Torstai on lauhan viikon poikkeus – jopa etelässä on pakkasta

Juuri nyt

Lännestä alkaen poutaista sekä selkeämpää. Pohjoisessa sataa edelleen paikoin.

Iltapäivällä lännenpuoleinen tuuli on etelässä etenkin rannikolla vielä jopa navakkaa. Sateet ovat jo kaukana idässä. Pilvisyys voi vaihdella, mutta sää pysyy poutaisena. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sataa vielä paikoin, vähitellen lunta. Etelä- ja Keski-Lapissa heikot lumisateet yleistyvät illaksi.

Selkeintä ja samalla kylmintä on aivan pohjoisessa.

Sää jatkuu hyvin lauhana. Etelässä on yölläkin suojaa. Myös idässä vietetään yö suojasäässä. Oulussa on viimeistään huomisaamuna vähän pakkasta. Pohjoisessa on pakkasta, mutta vain Pohjois-Lapissa yötä kohti pakkasta on kymmenisen astetta tai enemmän.

Keskiviikkona ilmavirtaus kääntyy vähitellen pohjoisenpuoleiseksi, jolloin maahamme virtaa kylmempää ilmaa. Lapissa selkenee, maan keskivaiheilla sataa monin paikoin lunta. Etelässä tulee paikoin jokunen vesikuuro, pilvisyys lisääntyy. Pakkaselle etelässä päästään vasta torstaiaamuun mennessä.

Torstaina aivan idässä satelee vielä paikoin lunta. Lännessä ja pohjoisessa on laajalti selkeää. Iltaa kohti lännestä kuitenkin leviää jo pilvisyyttä etelätuulen samalla voimistuessa. Torstai jää lähipäivistä kylmimmäksi, sillä viikonlopusta tulee lauhan etelätuulinen ja sateinen.

Keskiviikkona Britteinsaarille leviää lännestä sateita ja tuulia. Alpeilla sataa lunta, eteläisessä Saksassa vettä ja korkeilla paikoilla lunta. Puolaan ja Baltiaan leviää lännestä vesisateita. Italian tienoilla tulee sadekuuroja.