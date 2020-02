Sibelius-Akatemiassa opiskelleet kertovat Imagelle seksuaalisesta häirinnästä, nöyryytyksestä sekä opettajien ja opiskelijoiden välisistä suhteista

Parikymmentä muusikkoa kertoo Image-lehdelle kokeneensa häirintää tai nöyryyttämistä.

Sibelius-Akatemiassa on esiintynyt runsaasti erilaista seksuaalista häirintää, oppilaiden nöyryyttämistä sekä opettajien ja opiskelijoiden välisiä suhteita, kertoo tuore Image-lehden numero. Lehti tulee kauppoihin torstaina, mutta tilaajille se on jo lähetetty.

Asiasta kirjoittaa lehden toimittaja Sonja Saarikoski, joka on itse opiskellut akatemiassa. Hän kertoo sekä omista että omien sanojensa mukaan ”parinkymmenen” muun henkilön kokemuksista. Henkilöitä ei nimetä artikkelissa.

Saarikoski kertoo kirjoittavansa asiasta, koska hänen mielestään klassisen musiikin alalla ei vielä ole käyty samaa me too -keskustelua, mikä on pyyhkinyt viime aikoina monen muun kulttuurialan ylitse.

– Puhun melkein parinkymmenen muusikon kanssa, sekä miesten että naisten. Heistä jokaisella on kokemus joko seksuaalisesta häirinnästä tai nöyryyttämisestä, useimmilla molemmista, Saarikoski kirjoittaa Imagessa.

Häirintätapausten lisäksi hän antaa esimerkkejä tapauksista, joissa jopa kymmeniä vuosia vanhemmat opettajat ovat ryhtyneet suhteeseen opiskelijan kanssa. Saarikoski kirjoittaa, että ainakin joissakin tapauksissa kyse olisi ollut alaikäisistä opiskelijoista.

Dekaanin mukaan asioihin puututtu

Taideyliopisto, jonka osa Sibelius-Akatemia on, julkaisi maanantaina tiedotteen, jossa se kertoo suhtautuvansa vakavasti kaikkeen epäasialliseen käytökseen.

– Aivan erityinen vastuu meillä on alaikäisistä nuorista, ja olemme viime vuosina tehneet paljon työtä luodaksemme heille mahdollisimman hyvän oppimisympäristön. Olen surullinen ja pahoillani siitä, ettei tämä ole aina toteutunut. Emme halua historian virheiden toistuvan enää, Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén sanoo tiedotteessa.

Image jatkoi aiheen käsittelyä myös verkkosivuilla, missä Hildén vastasi artikkelin väitteisiin.

– Taideyliopiston yhteinen opas epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi luotiin viisi vuotta sitten, mutta sitten kun tuli tämä me too, todettiin, että tämä ei riitä.

Hildén sanoo, ettei Taideyliopisto hyväksy opettajan ja oppilaan välisiä suhteita, mutta että asiasta näyttää olevan yhteisössä epäselvyyttä.