Syyttäjä vaatii naiselle taposta rangaistukseksi kymmentä vuotta vankeutta.

Laihialla heinäkuussa 2018 tapahtuneesta henkirikoksesta syytetyn 48-vuotiaan naisen mielentilatutkimus on valmistunut.

Hänet katsottiin tutkimuksessa syyntakeiseksi. Asiaa puitiin tänään Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa, mutta tutkimuksen yksityiskohdat käsiteltiin suljettujen ovien takana.

Syyttäjä vaatii edelleen naiselle taposta rangaistukseksi kymmentä vuotta vankeutta, mikä on hänen mukaansa keskimääräinen tuomio tällaisissa tapauksissa.

Asianomistajien eli uhrin aviomiehen ja tyttären edustajat painottivat myös, että syytetty ei missään vaiheessa ole antanut minkäänlaista selitystä teolleen.

– Tässä ei ole kyse tahallisuuden alimmasta asteesta, minkä seikan korkein oikeus on joskus huomioinut tuomioissaan. Vaikuttaa siltä, että hän on ymmärtänyt tekonsa ja tarkoituksena on ollut saattaa se loppuun, sanoi uhrin tyttären edustaja.

Puolustus huomautti, että tuomioistuinten käytännön mukaan keskimääräinen rangaistus on yhdeksän vuotta. Heidän mukaansa on vaikea löytää seikkoja, jotka puoltavat tuomion korottamista.

Tuomio annetaan maaliskuun 10. päivä, ja syytetty pidetään edelleen vangittuna.

48-vuotiaan suurperheen äidin epäillään tappaneen 60-vuotiaan naisen tukehduttamalla uhrin tämän kotona. Syytetyllä ja uhrin aviomiehellä oli ollut vuodesta 2015 saakka suhde. Mies oli viettänyt öitä syytetyn luona, mutta asunut kotona vaimonsa luona.

Syyttäjän arvion mukaan naisen mielentila oli järkkynyt jo aiemmin henkilökohtaisten tapahtumien takia, ja miehen torjunta oli vaikuttanut häneen voimakkaasti.

Taposta syytetyn naisen puhelimesta löytyi tämä kuva, joka oli otettu uhrin ja tämän miehen kotitalon luona.

Henkirikos tapahtui heinäkuun 6:nnen ja 7:nnen päivän välisenä yönä. Samalla viikolla syytetty oli käynyt keskustelemassa uhrin kanssa aamuyöllä hänen ja uhrin aviomiehen suhteesta.

Tapahtumailtana nainen oli katsellut televisiosta jalkapallo-ottelua kotonaan Laihian keskustassa. Hän odotteli rakastajaansa seuraansa, mutta illan kuluessa kävi ilmi, että mies ei pääse työkiireiden vuoksi liittymään seuraan.

Silminnäkijän lausunnon mukaan nainen oli myöhemmin illalla nähty pyöräilemässä surmapaikan suuntaan tummalla Jopo-tyyppisellä polkupyörällä. Hän oli näyttänyt kiihtyneeltä, ”tukka pörrössä ja hullun kiilto silmissään”.

Surmapaikan tapahtumat vaikuttavat epäselviltä. Syyttäjän mukaan uhri oli jo mennyt yöpuulle, kun syytetty saapui paikalle. Uhri oli keskivahvassa humalatilassa ja huonokuuloinen, joten syytetty pääsi oletettavasti sisälle herättämättä huomiota.

Syyttäjän mukaan uhria on painettu voimakkaasti pään ja ylävartalon alueelta, mahdollisesti sängyn patjaa tai tyynyä vasten.

Syytetty on kookas nainen, pituudeltaan lähes 180 senttimetriä, joten syyttäjän mukaan uhrilla ei ollut mitään mahdollisuuksia pärjätä itseään huomattavasti suuremmalle naiselle.

Uhri on kuitenkin syyttäjän mukaan pannut vastaan, koska taposta syytetyn naisen käsivarteen oli tullut naarmu ja mustelmia. Uhrin kynsien alta löytyi syytetyn dna:han sopivaa ihoa, ja hänen silmälaseihinsa oli tarttunut hiuksia, joiden dna vastaa syytetyn dna:ta.

Kuistille pudonneesta lasinpalasta löytyi kengänjälki, jonka kuvio vastaa syytetyn naisen kotoa löytyneiden lenkkitossujen pohjakuviota.

Tapahtumapaikalta löytyi seuraavana aamuna kuolleen naisen lisäksi juopunut mies.

Hän oli tullut surmatalolle yön aikana, mutta ei kuulusteltaessa pystynyt muistamaan, mihin aikaan. Muutenkin miehen muistikuvat illan kulusta olivat hyvin hataria, eikä hän esimerkiksi pystynyt kertomaan, kuka hänelle oli avannut oven.

Hän uskoi tulleensa taloon kyydin toivossa, koska siellä asui tuttu taksikuski. Tosin mies ei omien sanojensa mukaan ollut koskaan aiemmin käynyt talossa.

Syyttäjä uskoo, että syytetty päätti lavastaa miehen tappajaksi. Hän ohjasi miehen nukkumaan surmatun naisen viereen, ja poistui itse paikalta.

Sitä ennen hän vielä päätti rikkoa ulko-oven ikkunan, jotta vaikuttaisi siltä kuin taloon olisi murtauduttu.

Juopunut mies heräsi aamulla kuolleen naisen vierestä hämmentyneenä. Hän kertoi oikeudessa, että nainen oli maannut omituisessa asennossa ja tämän käsi oli sojottanut sivulle erikoisesti.

Syytetyn ilta jatkui paikallisessa ravintola Doriksessa, jossa hän lauloi karaokea kunnes poistui kotiinsa.

Doriksen asiakkaat ja pihalla ollut taksikuski todistivat, että nainen oli ollut ravintolassa tuona iltana, mutta käyttäytynyt tavallisesti vaisummin.

Vielä kahden aikaan yöllä ravintolasta poistuttuaan nainen tapasi rakastajansa oman asuntonsa ulkopuolella. Mies yritti korjata naisen polkupyörää, ja lähti sitten jatkamaan töitään.

Aamulla viiden jälkeen mies meni töistä kotiin ja löysi vaimonsa kuolleena.

Asian käsittely alkoi Pohjanmaan käräjäoikeudessa viime syyskuussa. Oikeus kuuli tuolloin pariakymmentä todistajaa, jotka kertoivat muun muassa havainnoistaan surmayönä.

Sitä ennen poliisi oli kuullut tutkinnan yhteydessä yhteensä 38:aa todistajaa ja tehnyt laajan teknisen tutkinnan. Tapausta tutki ensin Pohjanmaan poliisi, ja sitten tutkinta siirtyi keskusrikospoliisille.