Medialiiton kysely: Valtaosa kannattaa postinjakelun yhdistämistä

Medialiiton teettämässä kyselyssä yli 70 prosenttia vastaajista kannattaa postin päiväjakelun yhdistämistä sanomalehtien aamujakeluun.

Medialiitto on ehdottanut, että kirjeet, aikakauslehdet ja muu päiväposti jaettaisiin taajamissa jo varhain aamulla yhtä aikaa sanomalehtien kanssa. Tällä hetkellä taajamissa postinjakokertoja on 12–14 viikossa. Maaseudulla, sanomalehtien varhaisjakelualueen ulkopuolella, jakokertoja on viikossa 5–7.

IROResearchin tekemässä tutkimuksessa haastateltiin tuhatta suomalaista viime joulukuussa.