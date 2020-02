Lauha sää jatkuu lähipäivien ajan – tuulet heikkenevät tiistaiksi

Pohjois-Euroopassa vaikuttaa edelleen laaja matalapaineen alue.

Aamulla etelän vesisateet väistyvät itään ja Pohjois-Suomessa pyryttää lunta. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys muuttuu vaihtelevaksi ja tulee paikallisia vesisateita. Iltaa kohti lumisade siirtyy Lapistakin maan itäpuolelle ja sää muuttuu etenkin läntisessä Lapissa hetkeksi selkeämmäksi.

Etelä- ja keskiosassa pilvisyys sen sijaan runsastuu jälleen. Lounaanpuoleinen, Lapissa länteen kääntyvä tuuli on edelleen kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista, mutta alkaa jo Lapissa heikentyä.

Lämpötila on päivällä laajalti 2 - 6 astetta, nollaraja kulkee Etelä-Lapissa. Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta.

Tiistaina kohtalainen lounaistuuli heikkenee yötä kohti. Pilvisyys vaihtelee monin paikoin ja keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä tai lunta.

Lämpötila on päivällä laajalti 2 – 5 astetta, Oulun korkeudella nollan vaiheilla, Etelä-Lapissa on pakkasta 1 – 5 astetta ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 5 - 10 astetta.

Keskiviikkona Pohjois-Suomeen saapuu lännestä matalapaine. Pilvisyys on runsasta laajalti idässä ja pohjoisessa, maan länsiosassa sekä Pohjois-Lapissa pilvisyys vaihtelee. Maan pohjoisosassa sataa paikoin lunta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja lounaanpuoleista, Lapissa koillisenpuoleista.

Lämpötila on päivällä maan eteläosassa 2 – 4 astetta, keskiosassa 1 – 3 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla nollan vaiheilla, Etelä-Lapissa on pakkasta 2 – 6 astetta ja Pohjois-Lapin selkeämmillä alueilla on pakkasta 10 - 15 astetta.