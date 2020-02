HS: Kymmeniä vauvoja joutunut sairaalahoitoon RS-viruksen vuoksi eri puolilla Suomea

Helsingin Uudessa lastensairaalassa on hoidettavana noin 20 RS-virusta sairastavaa vauvaa, kertoo HS.

RS-virus on yksi Suomen yleisimpiä hengitystieviruksia, jonka vakavaa muotoa tavataan etenkin pienillä lapsilla.

Eri puolella Suomea sairaaloissa hoidetaan nyt useita RS-virusta sairastavia vauvoja.

Helsingin Sanomien mukaan Helsingin Uudessa lastensairaalassa on hoidettavana noin 20 vauvaa, Espoossa Jorvin sairaalassa 6–7 ja Tampereella TAYS:ssa on viime viikolla ollut 5–10 vauvaa. Kyse on alle puolivuotiaista lapsista.

RS-virtus on yksi yleisimmin Suomessa esiintyviä hengitystieviruksia. Sen vakavaa muotoa tavataan etenkin vauvoilla ja pienillä lapsilla. Sen hoitoon ei toistaiseksi ole kehitetty täsmälääkettä eikä rokotetta.

– Jos lapsella on nenä niin tukossa, ettei hän pysty syömään, vanhemmat luonnollisesti hermostuvat ja lähtevät lääkäriin. Sairaalassa lääkärit ovat kyllä tietoisia epidemiasta ja tekevät arvioinnin mahdollisesta viruksesta, sanoo Uuden lastensairaalan infektiolääkäri Harri Saxen HS:ssa.

Tauti voi kerryttää vauvalle paksua limaa pieniin keuhkoputkiin ja aiheuttaa hengitysteiden tulehduksen ja hengitysvaikeuksia. Virus voi aiheuttaa myös keuhkokuumeen. Virusta voi seurata myös jälkitauteja kuten korvatulehduksia, ja se myös altistaa astmalle.

Aikuisilla ja vanhemmilla lapsilla virus aiheuttaa yleensä lievän hengitysteiden infektion, jonka oireita ovat nuha, kurkkukipu ja lämpöily. Vanhuksille virus voi aiheuttaa vakavia oireita ja johtaa sairaalahoitoon.

Virus leviää pisaratartuntana ja paras ehkäisykeino on hyvä käsihygienia.