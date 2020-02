Saako lentokoneessa laskea istuimen selkänojan mukavamman asennon löytämiseksi? Kysymys jakoi lukijat kahtia

”Ei ole mitään rasittavampaa kuin selkänojien laskeminen”, eräs lukija kirjoittaa.

Viikonloppuna sosiaalisessa mediassa kuohui, kun amerikkalaisnainen julkaisi Twitterissä videon tammikuiselta lennoltaan. Nainen oli laskenut istuimensa selkänojan taaksepäin, mikä oli suututtanut takana istuvan miehen.

Naisen kuvaamalla videolla näkyy, miten takana istuva mies tönii toistuvasti edessään istuvan oikaistua penkkiä nyrkillään. Nainen kuvaili töytäisyjä voimakkaiksi.

Mies hermostui penkin oikaisemisesta ilmeisesti siksi, että hän itse istui taaimmaisessa rivissä eikä siksi voinut kallistaa omaa penkkiään. Hän oli pyytänyt naista nostamaan penkkinsä siksi aikaa, että saisi itse syötyä ruokansa, ja kun hän oli saanut syötyä, nainen palautti penkkinsä takaisin alemmas.

Lentokoneessa kuvattua videota on katsottu Twitterissä satoja tuhansia kertoja, ja tapaus on saanut ihmiset keskustelemaan siitä, mikä on asianmukainen lentoetiketti. Saako penkin selkänojaa oikaista vai ei?

Video kuumensi myös Ilta-Sanomien lukijoiden tunteet. Näin lukijat kommentoivat aihetta:

Pitäisi ajatella myös takana istuvaa

– Olisi pitänyt ajatella myös takana istuvaa eikä vain itseään. Takana istuvan miehen reaktio lapsellinen, mutta ymmärrän ärsyyntymisen. Jos olisi pysynyt tyynenä, ei nainen olisi saanut mitään valitettavaa. Tämä pelkkää kiusantekoa edessä istuvalta naiselta, eräs lukija kommentoi.

Moni muukin oli sitä mieltä, ettei selkänojaa pidä oikaista.

– Lentokoneisiin kiinteät selkänojat joita ei voi kääntää toisten syliin.

– Rehellisesti sanottuna ei ole mitään rasittavampaa kuin selkänojien laskeminen. Pitäisi ottaa pois koko mahdollisuus. Business-luokkaan vaan, jos selkä ei kestä.

– Selkänojan kallistaminen on ikävä temppu. Siinä sitten edessä istuvan hiuskuontalo tunkee päälle. Parasta on pultata kallistuksen mahdollisuus pois kokonaan. Ei siinä rötkötysasennossa mitään sen kummempaa rentoutusta saa, ärsyttää vain takana istuvan.

– Olen 190cm pitkä mies ja jos edessä oleva selkänoja käännetään alas, jalkani eivät enää mahdu sen selkänojan taakse. Mitä siis tehdä?

– Itse en kehtaisi laskea selkänojaa, koska se aiheuttaa epämukavuutta takana istuvalle. Todella itsekästä touhua kaikilta niiltä, jotka ensitöikseen rojauttavat itsensä makaamaan toisen syliin junassa tai lentokoneessa. Eikö yhtään tule mieleen, että muutaman tunnin nyt pärjäisi istuma-asennossakin, jotta kaikilla olisi mukavaa matkustaa? Minäminäminäminä. Onhan tuo takominenkin lapsellista, mutta ymmärrän reaktion, yksi lukija pohti.

Penkin saa laskea alas

Siinä missä moni piti penkin laskemista ärsyttävänä ja itsekkäänä, toiset olivat sitä mieltä, että penkin saa laskea, kun siihen kerran on mahdollisuus.

– Saa laskea alas, kunhan laskee sen hitaasti. Kysyä ei tarvitse! eräs lukija totesi.

– No sitä vartenhan nuo penkit kääntyvät, että voi ottaa rennommin. Meikäläinen länttää kyllä aina penkin taakse.

– Kyllä minun edessäni istuva saa ihan vapaasti kallistaa istuimensa. Ei minulla ole siihen mitään sanomista. Oman istuimeni kallistan halutessani.

– Jos selkänojaa ei saa laskea alas, miksi siihen on tehty sellainen mekanismi? eräs lukija ihmetteli.

Kosto elää

Kaikki eivät tyydy puhisemaan hiljaa itsekseen, jos edessä oleva kallistaa selkänojaansa.

– Olen ottanut käytännöksi sen, että jos edessä istuja vie minulta mukavan matkustamisen, niin pilaan myös hänen matkansa. Tuuletuksen kääntäminen sen edessä olijan päätä kohti on ollut toimiva keino jo pari kertaa ja edessä olija on nostanut penkin jonkin ajan kuluttua. Samoin kun penkkiä voi kallistaa vapaasti, niin tuuletusssuutinta voi kääntää vapaasti. Aika harva sietää päähän puhaltavaa ilmavirtaa pitkiä aikoja.